Pasardhësi i Parë prezanton heroin e ri, Sharen Julicia: Një vrasës vdekjeprurës gjysmë-gruaje gjysmë-makine

Sulmuesi i ardhshëm grabitës i Nexon, The First Descendant, ka krijuar shumë bujë mes lojtarëve. Mundësuar nga Unreal Engine 5, kjo lojë e gjeneratës tjetër është vendosur të dalë për PC, PS5 dhe Xbox Series X|S. Kohët e fundit, një hero i ri i quajtur Sharen Julicia u zbulua, duke shfaqur aftësitë e saj vdekjeprurëse në një trailer të zbulimit të lojës.

Sharen Julicia, një personazh magjepsës gjysmë grua, gjysmë makine, sjell një stil unik të lojës në The First Descendant. Aftësia e saj qëndron në luftime në distancë të afërt, duke e bërë atë një zgjedhje ideale për lojtarët që preferojnë taktikat agresive. Sharen përdor kamuflimin si për afrime të fshehta ashtu edhe për tërheqje të shpejta, duke e lejuar atë të afrohet me armiqtë e saj pa u zbuluar.

Një nga aftësitë pasive të Sharen, Assassinator, i mundëson asaj t'i shkaktojë dëme më të mëdha armiqve që nuk e synojnë atë. Kjo aftësi e përforcon më tej ndikimin e saj vdekjeprurës në fushën e betejës. Për më tepër, Sharen ka një sërë aftësish aktive që rrisin potencialin e saj sulmues. Rrezja e saj Cutoff lëshon një sulm me rreze elektrike që jo vetëm që shkakton dëme, por gjithashtu zbaton një efekt Elektroshkundi në objektivat e saj.

Një aftësi tjetër aktive që ajo zotëron është Kamuflimi aktiv, i cili fsheh praninë e saj derisa të lëshojë një sulm. Kjo teknikë aktivizon modalitetin Ambush sapo maskimi të përfundojë, duke shtuar dëmin e goditjes së saj të radhës. Përveç kësaj, Sharen mund të vendosë Shock Nuts, eksplozivë që trullosin kundërshtarët e saj dhe Flash Daggers, të cilat lëshojnë predha të shumta ndaj armiqve brenda rrezes së saj të synimit. Këto kamë shkaktojnë dëme shpërthyese dhe nxisin efektin e Elektroshkut.

The First Descendant premton të japë një lojë emocionuese dhe beteja intensive, dhe Sharen Julicia i shton lojës një aspekt tjetër emocionues. Lojtarët mund të parashikojnë një përvojë të mbushur me aksion me këtë vrasës vdekjeprurës gjysmë grua, gjysmë makinë. Qëndroni të sintonizuar për pamjet e reja ekskluzive të lojës, pasi IGN do të zbulojë së shpejti më shumë detaje rreth The First Descendant.

Përkufizime:

– Gjuajtës grabitës: Një nënzhanër i videolojërave që ndërthur elemente të grabitjes dhe të shtënave, ku lojtarët mbledhin armë, municione dhe pajisje ndërsa përfshihen në luftime.

– Unreal Engine 5: Një motor zhvillimi më i avancuar i lojërave i krijuar nga Epic Games.

– Efekti i goditjes elektrike: Një mekanik i lojës që shkakton dëme shtesë ose efekte të statusit në objektivat e goditura nga një sulm elektrik.

Burimet:

– Ryan McCaffrey, redaktori ekzekutiv i IGN-së i pamjeve paraprake dhe drejtuesi i shfaqjeve dhe intervistave të Xbox.