Barbie: Malli i filmit të cilit nuk mund t'i rezistoni

Filmi Barbie i Greta Gerwig ka qenë një sukses i madh, duke mahnitur audiencën e të gjitha moshave me eksplorimin e feminitetit dhe presioneve të përsosmërisë. Nëse jeni adhurues i filmit, do të jeni të kënaqur të dini se një sërë mallrash me temë Barbie janë në dispozicion për blerje. Nga kolonat zanore dhe veshjet te kukullat e koleksionit dhe aksesorët e lojërave, ka diçka për të gjithë.

Mund të blini një kopje dixhitale të filmit ose të porosisni paraprakisht diskun fizik. Marrja me qira e filmit kushton 24.99 dollarë, ndërsa blerja e tij kushton 29.99 dollarë. Vlen të përmendet se filmi është i përshtatshëm për Movies Anywhere, duke ju lejuar ta shikoni atë në çdo platformë pjesëmarrëse.

Nëse po kërkoni të shtoni në koleksionin tuaj Barbie, mund të porosisni paraprakisht filmin Barbie në 4K UHD Blu-ray. Data e publikimit ende nuk është përcaktuar, por filmat e formatit fizik zakonisht bëhen të disponueshëm brenda pak javësh nga versioni dixhital.

Tifozët e personazhit të Ryan Gosling, Ken, mund të gëzohen me publikimin e kukullës Ken Doll, Barbie The Movie Collectible. Kjo kukull, e veshur me jelekun e tij ikonik të zi me thekë dhe pallton me gëzof artificial, mund të jetë e juaja për 75 dollarë. Ai madje vjen në një paketim të koleksionit të filmit Barbie. Data e publikimit për këtë artikull është caktuar më 31 janar 2024.

Albumi i Barbie, me këngë nga Ryan Gosling, Lizzo dhe më shumë, është i disponueshëm në vinyl. Ju mund të zgjidhni midis një vinili rozë ose një vinili të pastër qumështi Amazon Exclusive, që të dyja janë aktualisht në shitje.

Për entuziastët e lojërave, ka kontrollues me temë Barbie në dispozicion. Ju mund të zgjidhni një kontrollues Deep Pink Xbox ose një kontrollues Nova Pink PS5 për të shtuar një prekje të magjisë Barbie në konfigurimin tuaj të lojërave.

Nëse dëshironi të tregoni Ken-ergy tuaj, mund të porosisni paraprakisht kapuçin 'I Am Kenough' nga Mattel. E bërë nga materiali komod, ky kapuç kushton 60 dollarë dhe dërgohet në ose para datës 10 tetor. Mattel gjithashtu ofron veshje të tjera 'I Am Kenough', duke përfshirë kapele dhe kapuç.

Për ata që kërkojnë të dekorojnë hapësirën e tyre të jetesës, Mattel ka në dispozicion një sërë printimesh të kanavacës me temë filmi Barbie. Këto printime, me çmim 40 dollarë secila, ju lejojnë të shfaqni dashurinë tuaj për Barbie.

Me kaq shumë opsione për të zgjedhur, fansat e Barbie mund të zhyten plotësisht në botën e filmit. Pavarësisht nëse bëhet fjalë për koleksione, modë apo dekor, nuk mungojnë mënyrat për të festuar Barbie: The Movie.

Burimi: IGN – Hannah Hoolihan (shkrimtare e pavarur)