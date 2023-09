Apple Watch Series 9 dhe Ultra 2: Çfarë ka të re në 2023?

Në vitin 2022, Apple bëri bujë me lëshimin e Apple Watch Ultra të fortë, një nga lançimet më të mëdha në vite. Vitin e kaluar u prezantua gjithashtu Seria 8, e cila shfaqte sensorin e temperaturës së lëkurës. Ndërsa Seritë 9 dhe Ultra 2 mund të mos jenë aq novator, ato sjellin disa përmirësime të rëndësishme në tryezë.

Seria 9 ruan dizajnin e paraardhësit të saj, Serisë 8, por vjen me një çip më të shpejtë S9. Kjo fuqi e përmirësuar përpunuese jo vetëm që rrit shpejtësinë, por gjithashtu përmirëson jetëgjatësinë e baterisë. Kërkesat e Siri tani mund të përpunohen në pajisje, duke eliminuar nevojën për një lidhje Wi-Fi ose mbulim të fortë celular për të kontrolluar orën tuaj. Për më tepër, është prezantuar një opsion i ri i ngjyrës rozë.

Ultra 2, me çmim 799 dollarë, është ora më e shtrenjtë e Apple. Ai krenohet me një ekran jashtëzakonisht të ndritshëm që arrin deri në 3,000 nits, duke e bërë më të lehtë kontrollimin e të dhënave sportive që ndryshojnë me shpejtësi, si p.sh. lartësia. Si Ultra 2 ashtu edhe Seria 9 kanë një veçori të re të quajtur Double Tap, e cila i lejon përdoruesit të kryejnë veprime të thjeshta si mbyllja e një telefonate ose fillimi i një kohëmatës duke prekur gishtin dhe gishtin e madh së bashku në orë.

Qëndrueshmëria ishte një fokus kryesor për Apple këtë vit. Orët tani përdorin kobalt të ricikluar në bateri dhe materiale të ricikluara në kasë. Apple ka prezantuar gjithashtu një material të ri të quajtur FineWoven, i bërë nga 86% përmbajtje e ricikluar, për sythe sportive. Kompania ka bërë përpjekje për të reduktuar emetimet e karbonit duke investuar në përdorimin e energjisë së rinovueshme.

Duke parë përpara, thashethemet sugjerojnë se Apple mund të ketë përmirësime të rëndësishme për Apple Watch X, që pritet të dalë në 2024 ose 2025. Përmirësimet e spekuluara përfshijnë një kasë më të hollë dhe një sistem të ri të lidhjes së rripit. Watch X mund të ketë gjithashtu një ekran microLED për jetëgjatësi të përmirësuar të baterisë dhe një ekran më të madh.

Për sa i përket veçorive të lidhura me shëndetin, Apple ka prezantuar vazhdimisht funksionalitete të reja me çdo përsëritje. Shtesat e mundshme në të ardhmen mund të përfshijnë monitorimin e presionit të gjakut dhe monitorimin joinvaziv të glukozës në gjak. Këto karakteristika do të ishin veçanërisht të dobishme për individët me diabet ose prediabet.

Synimi i Apple për të rivalizuar Garmin në kategorinë e orëve sportive premium është i dukshëm me prezantimin e veçorive të reja të harduerit dhe softuerit. WatchOS 10 i shpallur së fundmi sjell aftësi të përmirësuara në Seritë 9 dhe Ultra 2, të tilla si aftësia për ta kthyer telefonin tuaj në një kompjuter automatik për çiklizëm gjatë një stërvitje me biçikletë.

Ndërsa Apple Watch SE, opsioni i nivelit fillestar, nuk mori asnjë përmirësim këtë vit, Seria 9 dhe Ultra 2 sjellin përmirësime të mjaftueshme për të mbajtur entuziastët e Apple të emocionuar. Para-porositë për këto orë tashmë kanë filluar, me disponueshmëri duke filluar nga 22 shtatori.

