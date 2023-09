Përmirësimi i Apple Watch për vrapues: Lista e dëshirave për përditësimet e ardhshme

Ngjarja e ardhshme e zbulimit të harduerit të vjeshtës nga Apple, e quajtur "Wonderlust", po gjeneron entuziazëm midis entuziastëve të teknologjisë ndërsa ata parashikojnë lëshimin e pajisjeve të reja si iPhone, iPad dhe Apple Watches. Ndërsa qarkullojnë thashethemet për prezantimin e mundshëm të Apple Watch 9 dhe përditësimet e Apple Watch Ultra, është e pasigurt nëse do të ketë përmirësime të rëndësishme në linjën e Apple Watch këtë vit. Spekulimet sugjerojnë se Apple mund të fokusohet në ndryshime të vogla të performancës, pasi përgatiten për versionin e shumëpritur të 10-të të Apple Watch në vitin e ardhshëm.

Përsëritja e mëparshme e Apple Watch, veçanërisht Apple Watch Ultra, solli përmirësime të dukshme të performancës, duke përfshirë një jetëgjatësi baterie deri në 36 orë, GPS me frekuencë të dyfishtë për saktësi të përmirësuar të gjurmimit të vrapimit dhe një buton shtesë anësor të njohur si "veprim butonin” për nisjen e shpejtë të aplikacionit ose fillimin e stërvitjes. Megjithatë, ka ende karakteristika që mungojnë në Apple Watch që i bëjnë orët Garmin ose Coros GPS më tërheqëse për vrapuesit e dedikuar.

Një fushë që kërkon përmirësim është jetëgjatësia e baterisë së Apple Watch. Edhe pse Apple Watch Ultra tregoi përparim me deri në 36 orë përdorim normal, ai është i shkurtër kur krahasohet me qëndrueshmërinë e orëve Garmin ose Coros GPS. Për më tepër, aftësia për të krijuar rrugë të krijuara nga përdoruesit duke përdorur udhëzime kthesë pas kthese është shumë e dëshirueshme për vrapuesit. Ndërsa Apple Watch përfshin një aplikacion Maps, ai nuk i lejon përdoruesit të zgjedhin manualisht rrugët e tyre; në vend të kësaj, ai jep vetëm udhëzime pikë-për-pikë. Në krahasim, markat e tjera të orëve kanë filluar ta ofrojnë këtë veçori, duke e bërë atë një shtesë të nevojshme për ekosistemin Apple Watch.

Një aspekt tjetër që mund të përmirësohet është personalizimi i ekraneve të të dhënave në Apple Watch. Ndërsa ekziston aftësia për të modifikuar metrikat, faqosja dhe madhësia e linjave të të dhënave mbeten fikse. Ky kufizim e bën të vështirë për vrapuesit me shikim më pak se të përsosur të lexojnë shifrat e vogla. Opsioni për të personalizuar paraqitjen dhe për të zmadhuar tekstin do të përmirësonte shumë përvojën e përdoruesit. Për më tepër, përputhshmëria e Apple Watch me doreza, veçanërisht ato të dizajnuara për mot të ftohtë, është një veçori që dëshirojnë shumë vrapues. Megjithëse Apple Watch Ultra përfshin një buton "Veprim", duke lejuar funksione të kufizuara gjatë përdorimit të dorezave, zgjerimi i aftësive të tij do të vlerësohej.

Ndërsa Apple përgatitet për zbulimin e harduerit të vjeshtës, këto përmirësime të dëshiruara shërbejnë si një listë dëshirash për vrapuesit që vlerësojnë Apple Watch si një shoqërues fitnesi. Ndërsa publikimi i versionit të 10-të të Apple Watch duket në horizont, përdoruesit shpresojnë për përmirësime që adresojnë nevojat e tyre specifike. Nëse Apple do t'i bëjë këto përmirësime në të ardhmen e afërt, mbetet për t'u parë, por kërkesa për një ekosistem Apple Watch më miqësor ndaj vrapuesve është evidente.

