Tecno lançon Spark 10 Pro Moon Explorer Edition për të festuar misionin Chandrayan-3 të Indisë

Tecno, një markë e njohur smartfonësh, ka lançuar së fundmi një version special të smartfonit të tyre Spark 10 Pro në Indi. E quajtur si "Moon Explorer Edition", kjo pajisje unike është krijuar për të festuar misionin e suksesshëm të Indisë Chandrayan-3 Moon. Le të hedhim një vështrim më të afërt në veçoritë emocionuese të këtij smartphone të ri.

Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition ka një dizajn elegant dhe modern. Pjesa e pasme e saj prej xhami, me një përfundim të lëmuar si rërë, i jep një pamje dhe ndjesi premium. Pjesa e pasme e telefonit është e ndarë në dy pjesë, me pjesën e sipërme në të bardhë dhe pjesën tjetër në të zezë. Ka vija diagonale në pjesën e zezë, duke i shtuar një prekje elegance dizajnit të përgjithshëm. Ndryshe nga disa telefona të tjerë, ky edicion nuk ka një përplasje të kamerës që del jashtë. Ai përmban një formë katrore dhe një skaner të gjurmëve të gishtërinjve në anën.

Për sa i përket specifikimeve, Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition krenohet me një ekran 6.1 inç FHD+ me një shpejtësi të qetë të rifreskimit 90 Hz. Prerja me vrimë e vendosur në qendër ka një kamerë të përparme 32 MP për të kapur selfie mahnitëse. Në pjesën e pasme, ka një sensor primar 50 MP, i shoqëruar nga një lente AI, për të kapur imazhe me cilësi të lartë. Nën kapuçin, telefoni inteligjent mundësohet nga Helio G88 SoC i fuqishëm, duke ofruar performancë të fuqishme. Vjen me 8 GB RAM dhe 128 GB memorie të brendshme, duke ofruar kapacitet të bollshëm ruajtjeje. Pajisja përmban gjithashtu një bateri të madhe 5,000 mAh, e cila mbështet karikimin e shpejtë 18 W.

Nëse jeni të interesuar për Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition, mund ta porosisni paraprakisht duke filluar nga 7 shtator 2023. Data zyrtare e lëshimit është caktuar për 15 shtator 2023. Telefoni ka një çmim prej 11,999 Rs., duke e bërë atë një opsion tërheqës për entuziastët e smartfonëve.

Ky telefon inteligjent i edicionit special nga Tecno është një mënyrë e shkëlqyer për të përkujtuar misionin e suksesshëm të Indisë në Hënë. Me dizajnin e tij elegant dhe veçoritë mbresëlënëse, ai premton të ofrojë një përvojë të këndshme përdoruesi. Pavarësisht nëse jeni adhurues i eksplorimit të hapësirës ose thjesht keni nevojë për një smartphone të ri, Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition patjetër që ia vlen të merret në konsideratë.

Burimet:

– [1] Përkufizime: Helio G88 SoC i referohet sistemit-në-një-çip të përdorur në Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition. Është një procesor i fuqishëm i krijuar për telefonat inteligjentë.