Viti i teknologjisë fillon me Event Apple dhe Konferencën Dreamforce

Java e dytë e shtatorit shënon fillimin e një viti të ri teknologjik, me ngjarje të mëdha si ngjarja e iPhone e Apple dhe konferenca Dreamforce e Salesforce që vendosin tonin për industrinë. Këto ngjarje sinjalizojnë gjithashtu fillimin e sezonit të konferencave të teknologjisë, me shfaqje të rreshtuara për Meta Platforms, Microsoft dhe Oracle.

Një ngjarje shumë e pritur është oferta publike fillestare e Arm Holdings, që pritet të vlerësojë projektuesin e çipave në 50 miliardë deri në 54.5 miliardë dollarë. Kjo IPO, së bashku me ofertën publike të planifikuar të nisjes së dërgesave Instacart, mund të ringjallë tregun e fjetur të IPO-ve të teknologjisë. Aksionet janë të larta këtë vit, pasi betejat ligjore, kushtet makroekonomike, lufta tregtare me Kinën dhe sfidat rregullatore kanë ngritur shqetësime.

Ngjarjet e javës nxjerrin në pah mundësitë dhe çështjet në industrinë e teknologjisë. IPO e Arm tregon fuqinë e teknologjisë dhe AI, ndërsa çështja Google-DoJ ngre shqetësime për fuqinë e zotëruar nga disa kompani. Departamenti i Drejtësisë argumenton se Google përdori ilegalisht marrëveshjet me prodhuesit e telefonave dhe shfletuesit e internetit për të monopolizuar tregun e motorëve të kërkimit.

Ndërkohë, një panel i Senatit po mblidhet për të diskutuar përdorimin e përgjegjshëm të AI dhe legjislacioni dypartiak po hartohet për të rregulluar AI. Edhe gjigantët e teknologjisë si Apple dhe Salesforce nuk janë të imunizuar ndaj sfidave, me Apple që përballet me çështje të të ardhurave dhe shitjeve dhe Salesforce mendon të zhvendosë Dreamforce për shkak të shqetësimeve rreth përdorimit të drogës dhe të pastrehëve në San Francisko.

Shqetësimi kryesor që shfaqet mbi peizazhin e teknologjisë është AI. Natyra me dyer të mbyllura të diskutimeve dhe potenciali për kapjen rregullatore nga lojtarët dominues në industri ngrenë pyetje në lidhje me drejtësinë e rregulloreve. Megjithatë, përfshirja e Departamentit të Drejtësisë i shton seriozitetin çështjes.

Në përgjithësi, kjo javë teknologjike e mbushur me bllokime vendos skenën për industrinë e teknologjisë në vitin e ardhshëm, me një përzierje mundësish, sfidash dhe shqetësimesh rregullatore.

