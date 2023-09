Evie Networks zgjeron partneritetin me Dan Murphy's për të instaluar më shumë stacione karikimi EV

Evie Networks, një kompani e specializuar në karikuesit publikë EV, ka njoftuar një partneritet të zgjeruar me Dan Murphy's për të instaluar stacione shtesë karikimi në vendndodhjet e dyqaneve të tyre. Tashmë, pesë stacione karikimi janë instaluar në dyqanet e Dan Murphy në të gjithë Australinë, me një stacion të gjashtë të planifikuar për Broadmeadows, Victoria.

Ky partneritet është një hap pozitiv drejt përmirësimit të aksesit në infrastrukturën e karikimit të automjeteve elektrike. Duke zgjeruar rrjetin e stacioneve të karikimit në dyqanet e Dan Murphy, më shumë pronarë të automjeteve elektrike do të kenë akses të përshtatshëm në pajisjet e karikimit gjatë blerjeve ose kryerjes së punëve. Ai gjithashtu përputhet me kërkesën në rritje për opsione të qëndrueshme transporti.

Twitter gjoja Shadowbans The New York Times, një reklamues i madh

Në një lëvizje befasuese, Twitter, tashmë i njohur si X, thuhet se ka bllokuar The New York Times, duke i penguar përdoruesit të shohin tweet-e që lidhen me përmbajtjen e gazetës. Ky veprim është veçanërisht ironik sepse The New York Times është një nga reklamuesit kryesorë të X dhe ka zhvilluar fushata promovuese për faqen e saj sportive, The Athletic.

Angazhimi në tweet-et që lidhen me faqen e internetit të The New York Times ra ndjeshëm në fund të korrikut dhe vazhdoi të bjerë gjatë gjithë gushtit. Kjo rënie u vu re duke krahasuar angazhimin me cicërima nga shërbime të tjera kryesore të lajmeve si BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal dhe Washington Post. Gjatë së njëjtës periudhë, angazhimi me postimet nga këto faqe lajmesh konkurruese ose u rrit ose mbeti i qëndrueshëm.

Meta (dikur Facebook) thuhet se po zhvillon modelin e avancuar të AI për të konkurruar me OpenAI

Meta dyshohet se po ndërton një model të avancuar të AI që synon të përputhet me efikasitetin e modelit të gjuhës popullore të OpenAI, GPT-4. Ky mjet i AI do të gjenerojë tekst dhe analiza të synuara drejt bizneseve. Objektivi që qëndron pas kësaj përpjekjeje është të konkurrojë me fluksin e modeleve të reja të AI që hyjnë në treg. Për ta arritur këtë, Meta thuhet se po kërkon të blejë çipa të avancuar Nvidia.

Modeli i AI që po zhvillohet nga Meta pritet të ndihmojë bizneset në mënyra të ndryshme, duke përfshirë gjenerimin e tekstit të sofistikuar, kryerjen e analizave komplekse dhe prodhimin e rezultateve shtesë. Duke ofruar këto shërbime, Meta synon të krijojë një avantazh konkurrues në tregun e AI.

Arkivi i Internetit apelon humbjen e padisë së bibliotekës elektronike të librave

Arkivi i Internetit ka njoftuar synimin e tij për të apeluar një humbje të fundit në një çështje të të drejtës së autorit në lidhje me bibliotekën e saj elektronike. Pas një zgjidhjeje, Arkivi tashmë ka kufizuar aksesin në disa nga librat e tij. Vendimi fillestar përcaktoi se skanimi i librave nga Arkivi nuk binte nën ligjin e përdorimit të drejtë të SHBA. Rrjedhimisht, uebsajti duhej të kufizonte aksesin e publikut në librat e disponueshëm komercialë të mbrojtur nga e drejta e autorit.

Vendimi i Arkivit të Internetit për të apeluar nënvizon angazhimin e tyre për të ruajtur aksesin në njohuri dhe literaturë, duke adresuar gjithashtu shqetësimet e ngritura nga mbajtësit e të drejtave të autorit. Ky rast nxjerr në pah sfidat dhe debatet e vazhdueshme rreth bibliotekave dixhitale dhe përdorimit të drejtë në epokën dixhitale.

Ekzoplanet potencialisht i banueshëm, K2-18b, i identifikuar nga teleskopi hapësinor James Webb

Teleskopi Hapësinor James Webb ka identifikuar K2-18b, një ekzoplanet që mban potencialin për banueshmëri dhe kërkimin e jetës jashtëtokësore. I zbuluar në vitin 2015, K2-18b besohet se ka një oqean uji të lëngshëm në sipërfaqen e tij dhe mund të përmbajë metan, dioksid karboni dhe sulfid dimetil. Ky ekzoplanet është dukshëm më i madh se Toka, duke matur 8.6 herë madhësinë e tij dhe paraqet një mundësi unike për eksplorim shkencor brenda galaktikës sonë.

Ndërsa vazhdojmë të zbulojmë ekzoplanetë me karakteristika që i ngjajnë planetit tonë, kërkimi për jetë përtej Tokës bëhet gjithnjë e më tërheqës. K2-18b ofron një pamje magjepsëse në mundësinë e botëve të banueshme përtej sistemit tonë diellor.

Burimet:

– Evie Networks zgjeron partneritetin me Dan Murphy's (burimi nuk është dhënë)

– Twitter Shadowbans The New York Times (burimi nuk është dhënë)

– Meta thuhet se po zhvillon modelin e avancuar të AI (burimi: Wall Street Journal)

– Arkivi i Internetit Apelon Humbjen e Padive të Bibliotekës Ebook (burimi: The Verge)

– Teleskopi Hapësinor James Webb identifikon një ekzoplanet potencialisht të banueshëm (burimi: CNET)