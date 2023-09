Tajvani prezanton udhëzime të reja për industrinë e aseteve dixhitale

By

Tajvani i është bashkuar listës në rritje të vendeve që zbatojnë rregullore për industrinë e aseteve dixhitale. Komisioni i Mbikëqyrjes Financiare të Tajvanit (FSC) ka zhvilluar dhjetë parime udhëzuese që synojnë të arrijnë një ekuilibër midis nxitjes së inovacionit dhe mbrojtjes së investitorëve.

Një nga dispozitat kryesore në udhëzimet është një goditje ndaj shkëmbimeve në det të hapur që operojnë në Tajvan pa marrë licenca FSC. Kjo do të thotë se shkëmbimet globale si Binance, Bitfinex dhe Kraken, të cilat kanë funksionuar pa respektuar rregulloret në juridiksione të shumta, tani do të përballen me një kontroll më të ashpër.

Tajvani ka përjetuar efektet negative të shkëmbimeve të parregulluara, pasi ishte një nga vendet më të prekura nga rënia e FTX. Si rezultat, FSC po merr masa proaktive për të mbrojtur investitorët dhe për të siguruar stabilitetin e tregut të aseteve dixhitale.

Përveç goditjes së shkëmbimeve mashtruese, udhëzimet e reja të Tajvanit kërkojnë gjithashtu që Ofruesit e Shërbimit të Aseteve Virtuale (VASP) të kërkojnë miratimin nga FSC përpara se të publikojnë reklama. VASP-ve u kërkohet gjithashtu të ndajnë asetet e klientëve nga kapitali operativ dhe të zbatojnë programe të fuqishme kundër pastrimit të parave (AML). Udhëzimet ndalojnë më tej ofrimin e produkteve komplekse derivative për investitorët me pakicë, duke vendosur dënime të rënda për mospërputhje.

Lëshimi i tokenit është një fushë tjetër e trajtuar nga udhëzimet. VASP-ve do t'u kërkohet të zbulojnë letrat e tyre të bardha në FSC për shqyrtim përpara se të lëshojnë argumente. Kjo masë synon të promovojë transparencën dhe të mbrojë investitorët nga skemat mashtruese.

Vlen të përmendet se juridiksioni i FSC-së nuk mbulon Tokenat e Pakëmbyeshëm (NFT), pasi karakteristikat e tyre unike dhe komposueshmëria kërkojnë rregullore më gjithëpërfshirëse.

Lëvizja e Tajvanit për të rregulluar industrinë e aseteve dixhitale pasqyron prirjen në rritje midis rregullatorëve globalë për të kapur hapin me zhvillimin e shpejtë të tregut të kriptove. Duke zbatuar këto udhëzime, Tajvani synon të krijojë një mjedis më të sigurt dhe më transparent për investitorët, ndërkohë që ushqen inovacionin në sektorin e aseteve dixhitale.

