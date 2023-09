Nintendo Switch 2 thuhet se do të ketë performancë të përmirësuar dhe kohë të reduktuara të ngarkesës

Thashethemet për Nintendo Switch 2 të shumëpritur vazhdojnë të qarkullojnë, me detaje të reja që shfaqen në lidhje me performancën dhe veçoritë e tij. Burime të besueshme kanë pohuar se konsola kishte një shfaqje sekrete në Gamescom në gusht, dhe tani një burim i tretë i ka vërtetuar këto pretendime dhe ka shtuar informacione shtesë.

Sipas raporteve nga Eurogamer dhe VGC, Switch 2 thuhet se do të ekzekutojë "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" me një shpejtësi kuadri dhe rezolucion më të lartë, gjë që tingëllon premtuese për fansat e lojës popullore. Nate The Hate, një burim i besueshëm më parë i Nintendo, ka mbështetur gjithashtu këto pretendime dhe ka zbuluar më shumë detaje që ai ka dëgjuar për konsolën.

Një përmirësim i dukshëm i përmendur nga Nate The Hate është reduktimi i ndjeshëm i kohës së ngarkesës. Ai thotë se pajisja e re lejonte kohë ngarkimi pothuajse të menjëhershme për lojërat, veçanërisht kur niseshin nga menyja kryesore. Ky është një përmirësim i madh në krahasim me Switch-in origjinal, i cili kishte kohë ngarkimi rreth 30 sekonda.

Për sa i përket performancës, Nate The Hate pretendon se "Breath of the Wild" funksiononte me 60 korniza për sekondë me një rezolucion 4K në Switch 2. Ai gjithashtu përmendi se konsola përmban aftësi të avancuara të gjurmimit të rrezeve, të ngjashme me atë të PlayStation 5 dhe Xbox Series X/S mund të arrijnë. Megjithatë, ai sqaron se fuqia e papërpunuar e Switch 2 pritet të jetë më e ulët se ajo e Xbox Series S.

Për të kompensuar këtë, Switch 2 mund të përdorë teknologjinë e re të quajtur DLSS (super kampionim i të mësuarit të thellë), i cili mund të simulojë rezolucionin 4K në pajisjet me fuqi më të ulët. Kjo mund të sigurojë një përvojë vizuale të krahasueshme me 4K amtare duke ruajtur efikasitetin e performancës.

Ndërkohë që ka ende pasiguri në lidhje me përputhshmërinë e prapambetur të Switch 2 dhe datat zyrtare të zbulimit/lansimit, Nate The Hate sugjeron që Nintendo Direct i ardhshëm do të transmetohet për rreth tre ditë, ndoshta më 14 shtator. Është e rëndësishme të theksohet se Nintendo Directs zakonisht zhvillohet në të enjteve.

Si përfundim, veçoritë e përfolura të Nintendo Switch 2 tregojnë performancë të përmirësuar, kohë të reduktuara të ngarkesës dhe shfrytëzim të mundshëm të teknologjisë DLSS. Fansat po presin me padurim përditësime të mëtejshme nga Nintendo në lidhje me këtë konzollë të shumëpritur.

