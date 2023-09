M3 Mac-ët e Apple vonohen deri në vitin 2023, sipas analistëve

By

Sipas analistit të besueshëm të Apple Ming-Chi Kuo, vala e parë e M3 Mac-ve shumë të pritur të Apple nuk do të lançohet deri në vitin 2023. Kuo, i cili shpesh merr informacion të brendshëm nga zinxhirët e furnizimit të prodhimit të Apple, nuk dha detaje specifike për vonesën. Ky ndryshim në kohë pasqyron lëshimin nga Apple të modeleve MacBook Pro dhe Mac mini me bazë M2, të cilat fillimisht ishin planifikuar për në fund të vitit 2022, por u lançuan përfundimisht në janar 2023.

Mark Gurman i Bloomberg, një tjetër burim i shquar informacioni mbi produktet e Apple, rishikoi gjithashtu parashikimet e tij në lidhje me një njoftim të mundshëm të Mac në tetor. Ndërsa ai beson se Apple do të ketë disa produkte për të lançuar pas shtatorit, duke përfshirë një rifreskim të mundshëm të iPad Air, ai parashikon që këto publikime do të bëhen përmes njoftimeve për shtyp dhe jo videove të njoftimeve të regjistruara paraprakisht.

Vlen të përmendet se njoftimi i Kuo i referohet vetëm linjës MacBook dhe jo pajisjeve të tjera brenda portofolit të Apple. iMac shquhet si një pajisje që ka kohë që duhet rifreskuar, pasi mbetet i vetmi model Mac pa një variant të çipit M2. Nga ana tjetër, jo-MacBooks si Mac mini, Mac Studio dhe Mac Pro kanë marrë përditësime më të fundit me çipat M2.

Çipat M3 pritet të prodhohen duke përdorur një proces të ri 3 nm nga Taiwan Semiconductor (TSMC). Ky proces do të lejojë Apple të përmirësojë performancën e çipit pa rritur konsumin e energjisë. Linja M3 pritet të shfaqë bërthama shtesë të CPU dhe GPU në krahasim me versionet M2, si dhe përmirësime arkitekturore të prezantuara nga Apple.

Ata që aktualisht përdorin Intel Mac që mund të ndihen të plogësht ose të papajtueshëm me macOS Sonoma mund të presin me padurim gjeneratën M3 si një përmirësim të vlefshëm. Përdoruesit e hershëm të Mac-ëve të parë M1 në fund të vitit 2020 mund ta shohin gjithashtu joshëse linjën M3 për një përmirësim.

Ndërsa mbetet e pasigurt nëse Apple do të adresojë linjën e saj Mac gjatë ngjarjes së tij të shtatorit, ne do të ofrojmë mbulim të drejtpërdrejtë të njoftimeve më 12 shtator në orën 1:XNUMX sipas kohës Lindore.

Burimet:

- Ming-Chi Kuo

– Mark Gurman i Bloomberg