Seti Lego me pikëpyetje Super Mario 64 është në shitje

Seti Super Mario 64 Question Mark Block Lego është një nderim masiv për videolojën e dashur. Me 2,064 copë, ky grup i lejon fansat të rikrijojnë mjedise dhe personazhe nga Super Mario 64. Dhe pjesa më e mirë? Aktualisht është në shitje në Amazon dhe Target për çmimin më të ulët ndonjëherë.

Me çmim zakonisht 199.99 dollarë, grupi Lego Super Mario 64 Question Mark Block tani është i disponueshëm për vetëm 159.99 dollarë. Kjo zbritje u jep fansave mundësinë për të zotëruar këtë gur pyetësor monolit me një çmim më të volitshëm.

Ajo që e veçon këtë grup Lego janë veçoritë e tij ndërvepruese. Blloku i pikëpyetjeve hapet me zgjuarsi për të zbuluar kopje në miniaturë të elementeve ikonë nga Super Mario 64. Mbreti Bob-omb, Big Mr. I dhe sekrete të tjera të ndryshme dhe vezë të Pashkëve përfshihen të gjitha në këtë grup.

Përveç të qenit diorama, grupi Question Mark Block Lego mund të kombinohet edhe me sistemin Lego Super Mario për luajtje shtesë. Dhe nëse i keni parë kurset fillestare të Lego Super Mario me Mario dhe Luigi, tani është koha për të blerë. Këto grupe fillestare, zakonisht me çmim prej 59.99 dollarë, aktualisht zbriten në 47.99 dollarë.

Mos e humbisni mundësinë për të zotëruar këtë grup të jashtëzakonshëm Lego dhe për të eksploruar botën e Super Mario 64 në një dimension krejtësisht të ri. Merre tuajën sot ndërsa është ende në dispozicion me një çmim të zbritur.

