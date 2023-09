CEO i Google Sundar Pichai parashikon vazhdimin e bashkëpunimit me Nvidia për 10 vitet e ardhshme

By

Sundar Pichai, CEO i Google, ka pohuar se partneriteti i gjatë i Google me prodhuesin e çipave Nvidia do të vazhdojë për të ardhmen e parashikueshme. Në një intervistë me Wired, Pichai theksoi bashkëpunimin e thellë të kompanive në projekte të ndryshme, duke përfshirë Android, që përfshin mbi një dekadë. Pichai vlerësoi gjithashtu rekordin e jashtëzakonshëm të Nvidia në inovacionin e inteligjencës artificiale (AI).

Pichai shprehu besimin në aleancën e vazhdueshme me Nvidia, duke shpjeguar se industria e gjysmëpërçuesve kërkon kërkime dhe investime të gjera. Ai beson fort se, edhe një dekadë nga tani, Google dhe Nvidia do të punojnë ngushtë së bashku. Dy kompanitë njoftuan së fundmi një partneritet që synon t'u sigurojë klientëve cloud të Google akses të përmirësuar në GPU-të e fuqishme H100 të Nvidia. Pas njoftimit, stoku i Nvidia arriti një rekord të lartë.

Nvidia ka përjetuar rritje të konsiderueshme për shkak të kërkesës së lartë për njësitë e saj të përpunimit grafik (GPU) nga kompanitë cloud, agjencitë qeveritare dhe startup-et që përdorin modele gjeneruese të AI. Këto modele janë të dobishme në aplikacione të ndryshme, duke përfshirë teknologjinë ChatGPT të OpenAI. Ndërsa Google kërkon të mbetet në ballë të inovacionit të AI, ajo ka prezantuar disa zgjidhje të AI, si chatbot Bard, në njësitë e tij të biznesit.

Aksionet e Nvidia kanë parë një rritje të jashtëzakonshme prej rreth 212% nga viti deri më sot, dhe kompania raportoi një dyfishim të të ardhurave tremujore në krahasim me vitin e kaluar. Për më tepër, ai parashikon që shitjet në tremujorin aktual do të rriten me 170% nga viti në vit.

Bashkëpunimi midis Google dhe Nvidia tregon përkushtimin e tyre të përbashkët për avancimin e teknologjisë AI. Siç tha Pichai, AI përfaqëson një nga teknologjitë më të thella mbi të cilat Google do të punojë ndonjëherë.

