Mesatarja industriale e Dow Jones rritet ndërsa Tesla dhe Qualcomm fluturojnë

Dow Jones Industrial Average u rrit me 0.3% ose 88 pikë, ndërsa Nasdaq u rrit me 1.2% dhe S&P 500 u rrit me 0.7%. Tesla përjetoi një rritje të konsiderueshme, me aksionet e saj që u rritën mbi 10% pasi Morgan Stanley e përmirësoi kompaninë në mbipeshë nga pesha e barabartë. Përmirësimi u bazua në ndikimin e mundshëm të superkompjuterit të Tesla-s, Dojo, i cili mund të përpunojë të dhëna nga automjetet e tij për të trajnuar modele të AI për makina vetë-drejtuese. Analistët e Morgan Stanley parashikojnë se Dojo mund të shtojë deri në 500 miliardë dollarë në vlerën e ndërmarrjes së Tesla-s duke nxitur adoptimin më të shpejtë të "robotaksisë" dhe shërbimeve të rrjetit.

Prodhuesi i çipave Qualcomm gjithashtu performoi mirë, duke parë një rritje prej 4% në çmimin e aksioneve. Kjo erdhi pasi ajo zgjeroi marrëveshjen e saj për të furnizuar Apple me modemë 5G për iPhone-t e saj deri në vitin 2025. Koha e marrëveshjes është strategjike, pasi Apple pritet të zbulojë iPhone 15 të ri në një ngjarje të ardhshme të prezantimit. Wedbush vlerëson se një e katërta e bazës së instaluar prej 1.2 miliardë të Apple nuk i ka përmirësuar iPhone-ët e tyre në katër vjet, duke paraqitur një mundësi për Apple për të rritur çmimet për modelet iPhone 15 Pro dhe Max.

Disney dhe Charter Communications zgjidhën një mosmarrëveshje mbi tarifat e kabllove, duke lejuar klientët e kabllove të Charter të kenë edhe një herë akses në disa kanale në pronësi të Disney. Marrëveshja gjithashtu u jep disa klientëve të Spectrum qasje në aplikacionet e mbështetura nga reklamat Disney+ dhe ESPN+. Ky zhvillim pozitiv ka rritur ndjenjën e investitorëve në aksionet e mediave si Fox Corp Class A, Paramount dhe Warner Bros Discovery Inc.

Në lajme të tjera, JM Smucker bëri një marrëveshje për të blerë Hostess Brands për 34.25 dollarë për aksion, duke e vlerësuar këtë të fundit në afërsisht 5.6 miliardë dollarë. Megjithëse aksionet e JM Smucker ranë me 6%, Hostess pa një rritje prej 19% në një nivel të ri 52-javor. JM Smucker doli fitues kundër konkurrencës nga General Mills në luftën e ofertave për Hostess Brands.

Në përgjithësi, tregu i aksioneve pa lëvizje pozitive të nxitura nga përmirësimet, marrëveshjet e rëndësishme, zgjidhja e mosmarrëveshjeve dhe lançimi i produkteve strategjike.

Përkufizime:

– Dow Jones Industrial Average: një indeks i tregut të aksioneve që mat performancën e aksioneve të 30 kompanive të mëdha të listuara në bursat në Shtetet e Bashkuara.

– S&P 500: një indeks i tregut të aksioneve që gjurmon performancën e 500 kompanive të mëdha të listuara në bursat në Shtetet e Bashkuara.

– Nasdaq: një indeks i tregut të aksioneve që përfshin afërsisht 3,000 aksione të tregtuara në bursën Nasdaq, e cila është e njohur për kompanitë e saj të fokusuara në teknologji.

– Tesla: një kompani e automjeteve elektrike dhe energjisë së pastër.

– Qualcomm Incorporated: një kompani shumëkombëshe gjysmëpërçuese dhe pajisje telekomunikacioni.

– Apple: një kompani teknologjike e njohur për elektronikën, softuerin dhe shërbimet e saj të konsumit.

– Disney: një konglomerat shumëkombësh argëtimi dhe media.

– Charter Communications: një kompani telekomunikacioni dhe masmedia.

– JM Smucker: një kompani ushqimesh dhe pijesh e njohur për markat e saj të ndryshme konsumatore.

– Hostess Brands: një kompani që prodhon ëmbëlsira meze dhe produkte furre.

– General Mills: një kompani shumëkombëshe e prodhimit të ushqimit.

Burimet:

– Shënim klienti Morgan Stanley

– Analiza Wedbush