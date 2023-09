Aksionet hapen më të ulëta ndërsa Apple bie dhe Intel performon më mirë

By

Stoqet u hapën më të ulëta të enjten pas një përditësimi dekurajues në tregun e punës. Apple vazhdoi rënien e saj të fundit, ndërsa prodhuesi i çipave Intel zgjeroi brezin e tij fitues. Departamenti i Punës raportoi se kërkesat fillestare të papunësisë u ulën papritur javën e kaluar, duke arritur nivelin më të ulët që nga shkurti. Pretendimet e vazhdueshme panë gjithashtu një rënie të konsiderueshme. Pavarësisht lajmeve pozitive për pretendimet e papunësisë, Rezerva Federale pritet të ruajë normat e saj aktuale të interesit dhe t'i japë përparësi një tregu të fortë pune për të luftuar inflacionin.

Aksionet e AAPL ranë 2.9% pasi raportet sugjeruan se Kina mund të zgjerojë ndalimin e saj për iPhone duke përfshirë kompanitë shtetërore dhe agjencitë e mbështetura nga qeveria. C3.ai pësoi një rënie prej 12.2% në vlerën e aksioneve pas raportit të fitimeve të tremujorit të parë, i cili zbuloi një humbje prej 9 cent për aksion, por tejkaloi pritjet e të ardhurave. Analisti i Wedbush Securities Daniel Ives mbetet optimist për potencialin afatgjatë të C3.ai në tregun e inteligjencës artificiale.

Nasdaq Composite ra 0.9% në 13,748, humbja e tij e katërt radhazi, ndërsa S&P 500 ra me 0.3% në 4,451. Megjithatë, Dow Jones Industrial Average arriti të rritet me 0.2% në 34,500 falë fuqisë së Intel. Aksionet e Intel u rritën me 3.2%, duke shënuar serinë e saj më të gjatë të fitimeve ditore në disa muaj.

Përkufizime:

Tregu i punës i referohet ofertës së punës në ekonomi dhe kërkesës për atë punë nga punëdhënësit.

Kërkesat fillestare të papunësisë janë numri i njerëzve që bëjnë kërkesë për përfitime papunësie për herë të parë. Numrat më të ulët tregojnë një treg pune më të shëndetshëm.

Kërkesat e vazhdueshme janë numri i personave që marrin përfitime papunësie dhe kanë paraqitur tashmë një kërkesë fillestare.

Rezerva Federale, ose Fed, është banka qendrore e Shteteve të Bashkuara dhe është përgjegjëse për politikën monetare, duke përfshirë përcaktimin e normave të interesit.

Tregu i inteligjencës artificiale (AI) i referohet zhvillimit dhe aplikimit të sistemeve kompjuterike që mund të kryejnë detyra që zakonisht kërkojnë inteligjencë njerëzore.

