Steam feston 20 vjetorin: Nga polemika në dominim në industrinë e lojrave

By

Steam, platforma popullore e shpërndarjes dixhitale për videolojërat, po feston 20 vjetorin e saj. I lançuar më 12 shtator 2003, Steam fillimisht u përball me reagime nga lojtarët e PC-ve, të cilët e panë atë si një kërcënim për shfletuesit e serverëve me shumë lojtarë dhe disqet fizike. Sidoqoftë, lëshimi i Half-Life 2 nga Valve, i cili kërkonte që Steam të luante, doli të ishte një sukses masiv dhe hapi rrugën për dominimin e Steam në industri.

Pavarësisht nga skepticizmi fillestar, botuesit e lojërave përfundimisht njohën vlerën e Steam dhe bazën e tij të madhe të përdoruesve. Sot, botuesit kryesorë si EA, Ubisoft, Microsoft, Sony, Square Enix dhe madje edhe Blizzard kanë përqafuar Steam si platformën de facto të lojërave PC. Edhe Epic Games, me Dyqanin e saj Epic Games, ka luftuar për të konkurruar me vrullin e Steam, pavarësisht se ka dhënë miliona dollarë në lojëra falas.

Qëllimi përfundimtar i Valve me Steam ishte të siguronte një platformë për çdo zhvillues lojërash që të arrinte drejtpërdrejt lojtarët e tyre dhe të krijonte audiencën e tyre. Me kalimin e viteve, Steam është bërë platforma kryesore për zbulimin e lojërave indie, duke ofruar një vend të përshtatshëm për të blerë dhe luajtur lojëra me shitje të vazhdueshme dhe veçori të reja.

Gjatë pandemisë, popullariteti i Steam u rrit, me 10 milionë lojtarë të regjistruar njëkohësisht në janar. Për më tepër, njoftimi i fundit i Valve për pajisjen e lojërave Steam Deck ka sjellë emocione të reja në platformë dhe ka përmirësuar ndërfaqen e saj të përdoruesit.

Ndërsa Steam feston 20 vjetorin e tij, ai është shndërruar nga një mjet i diskutueshëm DRM në një shtëpi të dashur lojrash për miliona lojtarë të PC. Pavarësisht sfidave të tij të hershme, Steam është bërë një simbol i peizazhit të lulëzuar të shpërndarjes dixhitale në industrinë e lojrave.

Burimi: The Verge nga Sean Hollister.