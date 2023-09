Departamenti i Tregtisë i Shtetit të Uashingtonit shpërblen 14.5 milionë dollarë për të zgjeruar aksesin në internet

Departamenti i Tregtisë i Shtetit të Uashingtonit ka njoftuar 14.5 milionë dollarë grante për të mbështetur shërbimet e navigatorëve dixhitalë dhe për të zgjeruar aksesin në internet me shpejtësi të lartë. Këto grante synojnë të ofrojnë mbështetje teknike, pajisje dhe abonime një-në-një për komunitetet e pashërbyera në të gjithë shtetin.

Aktualisht, rreth 240,000 familje në Uashington nuk kanë akses në internet me shpejtësi të lartë dhe 4% e familjeve nuk kanë një pajisje kompjuterike. Grantet do të mbështesin tre organizata në ofrimin e burimeve për individët dhe grupet si punëkërkuesit, studentët, nxënësit e gjuhës angleze, klientët e Medicaid, njerëzit që përjetojnë varfëri dhe të moshuarit.

Shërbimet e navigatorit dixhital të financuara nga këto grante do të përfshijnë një linjë telefonike për anëtarët e komunitetit për të caktuar takime me një navigator dixhital, shpërndarjen e pajisjeve të aftë për internet dhe trajnime për aftësitë dixhitale. Projektet do të kryhen në partneritet me organizata me bazë komuniteti, duke përfshirë bibliotekat, ofruesit e kujdesit shëndetësor dhe organizatat jofitimprurëse të fokusuara në çështjet multikulturore dhe arsimore.

Grantet u janë dhënë organizatave të mëposhtme:

Koalicioni i kapitalit në arsim – 10,223,042 dollarë Rrjeti Shëndetësor Komunitar i Uashingtonit – 3,846,000 dollarë Fisi Indian Nisqually – 430,958 dollarë

Koalicioni Equity in Education do të bashkëpunojë me organizatat e komunitetit për të ofruar trajnime për aftësitë e shkrim-leximit dixhital dhe një qendër shumëgjuhëshe thirrjesh. Ata gjithashtu do të shpërndajnë pajisje të aftë për internet, telefona inteligjentë dhe pajisje të tjera. Rrjeti Shëndetësor Komunitar i Uashingtonit do të ofrojë mbështetje për navigimin dixhital përmes rrjetit të tyre të Qendrave Shëndetësore të Komunitetit jofitimprurës, duke ofruar kujdes për mbi 1 milion pacientë në mbarë vendin. Konsorciumi Nisqually Indian Tribe do të bashkëpunojë me organizata të ndryshme për të ofruar shërbime të navigimit dixhital, klasa të aftësive dixhitale dhe shërbime interneti me zbritje ose falas.

Departamenti i Tregtisë mori 26 aplikime për grante, duke theksuar kërkesën e konsiderueshme për akses në internet dhe trajnime për aftësitë dixhitale në shtet. Organizatat e zgjedhura do të punojnë si shumëfishues të forcës, duke shërbyer si qendra për ofrimin e shërbimeve të navigimit dixhital përmes partneriteteve me entitete të tjera të komunitetit.

Ky është viti i tretë i granteve të Programit Digital Navigator, me mbi 213,000 banorë të Uashingtonit që përfitojnë tashmë nga këto shërbime. Programi synon të kapërcejë ndarjen dixhitale dhe të sigurojë që të gjithë banorët të kenë mundësi të barabarta për të lulëzuar në një shoqëri dixhitale.

Burimet: Departamenti i Tregtisë së Shtetit të Uashingtonit