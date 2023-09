Mbështetja e modifikimit për Starfield do të arrijë në 2023, thotë Todd Howard

By

Drejtori i lojës Todd Howard ka konfirmuar se mjetet zyrtare të modifikimit për Starfield, RPG shumë e suksesshme në hapësirë ​​të hapur e zhvilluar nga Bethesda Game Studios, do të jenë të disponueshme në vitin 2023. Në një intervistë me botimin japonez Famitsu, Howard shprehu rëndësinë e modave për studion dhe siguroi fansat se mbështetja e mod do të zbatohej në një mënyrë të konsiderueshme.

Bethesda Game Studios ka një histori të prezantimit të mbështetjes së modifikimit për lojërat e saj pas lëshimit të tyre fillestar. Për shembull, Fallout 4 mori mbështetje zyrtare të modalitetit një vit pas fillimit të tij. Howard konfirmoi gjatë një Reddit AMA në nëntor 2021 se Starfield do të ndiqte të njëjtin model, duke përmbushur premtimin e studios për të ofruar mbështetje të plotë të modës për lojën.

Komuniteti i modifikimit ka qenë një pjesë jetike e lojërave të Bethesda për dy dekadat e fundit dhe Howard shprehu vlerësimin për kontributet e tyre. Ai shpreson të shohë më shumë moddera që ta kthejnë pasionin e tyre në një karrierë dhe beson se mbështetja e ardhshme e modës për Starfield do t'u mundësojë krijuesve ta bëjnë këtë.

Starfield ka qenë jashtëzakonisht i suksesshëm që nga publikimi i tij më 6 shtator për konzollat ​​e PC dhe Xbox. Loja mblodhi mbi gjashtë milionë lojtarë, me një kulm prej mbi 330,000 lojtarësh të njëkohshëm në Steam, duke tejkaluar rekordin e vendosur nga The Elder Scrolls V: Skyrim. Sidoqoftë, duhet të theksohet se Starfield është i disponueshëm përmes Xbox Game Pass, gjë që mund të ketë kontribuar në numrin e lartë të lojtarëve.

Burimi: Famitsu, PCGamesN, Reddit AMA

Përkufizime:

– Mjetet e modifikimit: Mjete softuerike të ofruara nga zhvilluesit e lojërave që lejojnë përdoruesit të modifikojnë ose personalizojnë aspekte të një loje, të tilla si grafika, mekanika e lojës dhe ndërfaqja e përdoruesit.

– Mbështetja e modës: Zbatimi dhe disponueshmëria e mjeteve të modifikimit për një lojë, duke u mundësuar lojtarëve të krijojnë dhe ndajnë modifikime.

– Lojtarët e njëkohshëm: Numri i lojtarëve që luajnë në mënyrë aktive një lojë në të njëjtën kohë.

Shënim: Ky artikull është një përmbledhje dhe nuk përmban ndonjë përmbajtje origjinale nga artikulli burim.