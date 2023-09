Starfield i Bethesda Game Studios ofron përvojë emocionuese në luftë me armë me gravitet zero

Bethesda Game Studios ka marrë vlerësime për mekanikën e saj luftarake në Starfield, me kritikët që vënë në dukje se armët e saj ndihen të rënda, të sakta dhe të fuqishme. Një përmirësim i rëndësishëm nga armatimi me pupla të lehta në serinë Fallout. Sidoqoftë, veçoria e spikatur është një mundësi e hershme e lojës për t'u përfshirë në një përleshje emocionuese me armë me gravitet zero që tregon sistemin luftarak të lojës në mënyrën më të mirë të tij.

[ALERT SPOILER: Detajet e mëposhtme detajon kërkimin anësor të stacionit hapësinor Almagest në Starfield.]

Ndërsa ndiqja linjën e kërkimit të Mantis në rrugën time nga Alfa Centauri, zbulova sistemin yjor të Olimpit dhe takova një stacion hapësinor radial në dukje të zakonshëm pranë planetit Nesoi, i quajtur Syri. Megjithatë, nuk pati asnjë përgjigje kur u përpoqa të komunikoja me stacionin, gjë që ngriti shqetësime.

Me të hipur në stacion, e gjeta veten në një korridor magjepsës pa peshë, i udhëhequr vetëm nga avionët në çantën time të shpinës. Ndërsa hodha një vështrim nëpër dritare, vura re mbeturina që notonin brenda stacionit të zbrazët hapësinor, duke treguar se diçka kishte shkuar keq. Papritur, një Spacer kaloi pranë, duke sinjalizuar fillimin e një përleshjeje intensive me armë. Kaosi shpërtheu në nivelin më poshtë.

Mjedisi me gravitet zero inkurajon lojën agresive, me vetëm një grilë dekorative që ndan lojtarët nga turmat e armiqve. Përdorimi i një jetpack është thelbësor për mbylljen e shpejtë të distancës dhe izolimin e kundërshtarëve individualë. Granatat dhe armët e gjahut janë efektive në shpërndarjen e grupit të mirë-koordinuar armik, i cili përdor me mjeshtëri mbulimin në avantazhin e tij. Afërsia e veprimit me bllokimin e ajrit rrit intensitetin e takimit dhe madje edhe shokët e AI si roboti Vasco bashkohen në veprim.

Ajo që më bëri më shumë përshtypje ishte sistemi i jashtëzakonshëm i fizikës. Bethesda ka zbatuar me sukses efektet ragdoll të përshtatura për luftime me gravitet zero, duke rezultuar në lëvizje vizualisht mahnitëse dhe dinamike të kufomës që mund të sigurojë edhe mbulim të përkohshëm.

Si përfundim, stacioni hapësinor Almagest paraqet një mundësi të jashtëzakonshme të fillimit të lojës për të përjetuar ngazëllimin e luftimeve me gravitet zero në Starfield. Nëse nuk e keni eksploruar ende, sigurohuni që të sillni armët tuaja të preferuara dhe të krijoni një pikë të qëndrueshme kursimi. Do ta gjeni veten duke dashur ta riprodhoni këtë përleshje disa herë për të vlerësuar plotësisht sistemet luftarake të lojës.

Mos harroni, kur luftoni në zero G, mbani në mend se porta e armikut është poshtë.

