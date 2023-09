Bashkëpunimi i Bethesda me AMD Përfiton GPU-të dhe CPU-të AMD

Kohët e fundit, partneriteti i Bethesda me AMD për lojën e tyre të ardhshme, Starfield, ka fituar vëmendje mes lojtarëve të PC. Sipas një analize të detajuar nga Digital Foundry, duket se Starfield është optimizuar për të performuar më mirë në GPU dhe CPU AMD në krahasim me homologët e tyre Intel dhe Nvidia.

AMD është partneri ekskluziv për PC i Starfield dhe ata kanë punuar ngushtë me inxhinierët e Bethesda për të optimizuar lojën për harduerin AMD. Ky bashkëpunim ka rezultuar në performancë më të mirë në sistemet AMD. Për shembull, Digital Foundry zbuloi se me gjeneratën e mëparshme Radeon RX 6800 XT të AMD të çiftuar me Core i9-12900K të Intel, loja funksionon rreth 46% më shpejt në krahasim me gjeneratën e mëparshme RTX 3080 të Nvidia në të njëjtin sistem.

Ndërsa normat mesatare të kuadrove janë më të ulëta me RTX 3080, kohët e kuadrove gjithashtu vuajnë nga spikatjet e rregullta. Duket se cilësimi i cilësisë ultra hije mund të jetë fajtori për këtë çështje. Ndryshimi i këtij cilësimi mund të përmirësojë performancën, veçanërisht në GPU-të e vjetra Nvidia.

Për më tepër, Digital Foundry zbuloi disa anomali të çuditshme të performancës me CPU-të Intel. Aktivizimi i hiperthreading në çipat Intel në fakt çon në norma mesatare më të këqija të kuadrove krahasuar me atë kur është i fikur. Nga ana tjetër, çaktivizimi i SMT në CPU-të AMD nuk ndikon aq shumë në shpejtësinë e kuadrove, por bën që koha e kuadrove të jetë më e paqëndrueshme.

Në përgjithësi, Digital Foundry arrin në përfundimin se Starfield duket se është i optimizuar për sistemet AMD, por jo aq shumë për ato Intel dhe Nvidia. Ata sugjerojnë që Bethesda duhet të punojë në optimizimin më të mirë të lojës për këto platforma, dhe Intel dhe Nvidia duhet të lëshojnë drejtues të përditësuar me kalimin e kohës.

Janë ngritur shqetësime nga lojtarët e PC-ve, të cilët prisnin që loja të performonte mirë në sistemet e tyre Nvidia dhe Intel. Drejtori i Bethesda, Todd Howard, përmendi në një intervistë se loja është optimizuar për PC dhe i shtyn kufijtë e teknologjisë. Megjithatë, disa lojtarë shpresojnë që përditësimet e ardhshme dhe lëshimet e drejtuesve do të përmirësojnë performancën e lojës në sistemet jo-AMD.

Burimi: The Verge