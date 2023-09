Starfield do të marrë mbështetje zyrtare të modës në 2024

By

Sipas Todd Howard, shefi i zhvillimit në Bethesda, Starfield do të marrë mbështetje zyrtare për mod në vitin 2024. Ndërsa nuk u sigurua një datë specifike e lëshimit, Howard la të kuptohet se mbështetja e mod-it ka të ngjarë të zbatohet përmes Creation Kit, i cili ishte përdorur më parë për Fallout 4 dhe The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Mbështetja për mod i lejon lojtarët të modifikojnë dhe personalizojnë lojën, duke zgjeruar mundësitë e saj. Howard përmendi, “Pasi të mbështeten modalitetet, do të jeni në gjendje të bëni pothuajse çdo gjë, ashtu si në lojërat tona të mëparshme. Mbështetja e modalitetit do të jetë e disponueshme vitin e ardhshëm, dhe ne i duam gjithashtu modalitetet, kështu që do të hyjmë në "all-in".

Kompletet e krijimit për Fallout 4 dhe Skyrim u dhanë lojtarëve të njëjtat mjete që Bethesda përdori për të krijuar lojërat. Kjo lejoi zhvillimin e modave më të avancuara me lehtësi më të madhe. Është logjike të supozohet se versioni i Starfield i Creation Kit do të dalë një vit pas lançimit të lojës, ngjashëm me afatet kohore të lëshimit të paraardhësve të tij.

Pavarësisht mungesës së mbështetjes zyrtare të modës, lojtarët tashmë kanë krijuar një sërë modash për Starfield. Këto variojnë nga krijimet e çuditshme dhe jokonvencionale deri te shtesat më praktike, si p.sh. Mbështetja DLSS dhe një rrëshqitës i fushës së shikimit. Lojtarët madje zhvilluan një mod për të adresuar atë që IGN i referohej si një sistem "tronditës i keq" i menaxhimit të inventarit.

Ndërsa instalimi i modaliteteve jozyrtare mund të çaktivizojë arritjet në lojë, moderatorët e dedikuar kanë gjetur mënyra për ta shmangur këtë kufizim. Ata kanë bërë modifikime për të rikthyer aftësinë për të fituar arritje edhe me modalitete të instaluara.

Për më shumë informacion se si të instaloni modalitete për Starfield dhe aspekte të tjera të lojës, IGN ofron një Udhëzues gjithëpërfshirës Starfield. Për më tepër, fansat mund të eksplorojnë mallrat e reja Starfield të disponueshme në Dyqanin IGN.

Në rishikimin e IGN, Starfield mori një vlerësim 7/10, me lëvdata për kërkimet e tij të gjera të luajtjes së roleve dhe luftimin e këndshëm. Pavarësisht përballjes me sfida, apeli i lojës mbetet i fortë.

Përkufizime:

– Mbështetja e modës: Një veçori që lejon lojtarët të modifikojnë dhe personalizojnë një lojë duke shtuar ose ndryshuar elementë.

– Kompleti i krijimit: Një grup mjetesh të ofruara nga Bethesda që u mundëson lojtarëve të zhvillojnë modalitete duke përdorur asete dhe veçori nga loja.

Burimet:

– Famitsu (Përkthyer nga IGN)

- IGN