Todd Howard konfirmon mbështetjen e Starfield Mod që vjen vitin e ardhshëm

Starfield, loja e shumëpritur nga Bethesda, i ka fansat që gumëzhinin nga emocioni për mundësinë e mbështetjes së modës. Në një intervistë të fundit me botimin japonez Famitsu, Drejtori i Lojërave Starfield Todd Howard zbuloi se mbështetja e mod-it do të jetë e disponueshme për lojën vitin e ardhshëm.

Howard shprehu dashurinë e tij për mundësitë krijuese që sjellin modalitetet dhe siguroi fansat se do të kenë mundësinë të modifikojnë lojën gjerësisht. Ndërsa detajet e sakta të mbështetjes së mod janë ende të panjohura, fansat mund të presin aftësinë për të krijuar misione me porosi, krijesa dhe madje edhe planetë në Starfield.

Ky lajm përputhet me deklaratat e mëparshme të bëra nga Pete Hines, kreu i botimeve në Bethesda, i cili konfirmoi se mbështetja e modës do të vijë në Starfield. Edhe pse loja nuk do të nisë me mbështetje mod, ajo do të shtohet në një datë të mëvonshme. Hines i siguroi lojtarët se modalitetet do të jenë të disponueshme si për platformat e PC ashtu edhe për Xbox.

Ndërsa vonesa në mbështetjen e mod mund të jetë për shkak të lojës që duhet të akomodojë modalitete si në PC ashtu edhe në Xbox, Bethesda ka përvojë të mëparshme me modifikimin e konsolës përmes Creation Suite. Kjo duhet të lehtësojë çdo shqetësim në lidhje me fizibilitetin e modifikimit në platforma të shumta.

Mbështetja e mod-it ka qenë gjithmonë një veçori kryesore në lojërat Bethesda, me tituj si Skyrim dhe Fallout që marrin komunitete të gjera modifikimi. Starfield pritet të ndjekë hapat e tyre dhe të ofrojë një shesh lojrash emocionuese për moderët për të shpalosur kreativitetin e tyre.

Ndërsa fansat presin me padurim publikimin e Starfield, perspektiva e modifikimit vetëm e shton eksitimin. Me lojën që do të nisë vitin e ardhshëm, lojtarët do të duhet të ushtrojnë durim përpara se të fillojnë të krijojnë përvojat e tyre unike në hapësirën e gjerë të hapësirës.

Burimet:

– Intervistë Famitsu me Todd Howard

– Deklaratat e Pete Hines