Spotify po vazhdon të përmirësojë koleksionin e tij të listave të personalizuara të luajtjes me prezantimin e veçorisë së tij më të fundit, listës ditore. Kjo listë dëgjimi gjithnjë në zhvillim është krijuar për t'iu përshtatur disponimit tuaj gjatë gjithë ditës, duke ofruar një përvojë unike dëgjimi të përshtatur për çdo përdorues.

Duke u bashkuar me radhët e Discovery Weekly, On Repeat dhe përzierjet e zhanreve, lista ditore është një listë dëgjimi e rifreskuar vazhdimisht që synon të kujdeset për "çdo version prej jush". Lista e luajtjes përditësohet disa herë në ditë, duke përfshirë këngë dhe tituj të rinj bazuar në angazhimin tuaj historik me aplikacionin Spotify.

Për shembull, nëse zakonisht dëgjoni muzikë optimiste dhe të gëzuar në mëngjes, lista ditore mund të sugjerojë një listë dëgjimi të titulluar "Bedroom Pop Banger Herët në mëngjes". Krahas këtyre titrave të çuditshëm, mund të prisni të zbuloni këngë të reja dhe një titull të përditësuar sa herë që rifreskohet lista e luajtjes.

Kjo veçori e re bazohet në të kuptuarit e Spotify për metadatat e muzikës, të cilat mundësoi nisjen e Niche Mixes në fillim të këtij viti. Niche Mixes i lejoi përdoruesit të futnin aktivitete, vibe ose estetikë specifike për të marrë një listë dëgjimi të personalizuar në këmbim. Me listën ditore, Spotify kombinon këto "vibes" me të dhënat tuaja të përdorimit të Spotify për të krijuar një listë dëgjimi gjithëpërfshirëse që shfaq muzikën tuaj të preferuar gjatë gjithë ditës.

Lista e luajtjes përditësohet shpesh, duke përfshirë "muzikën e veçantë dhe mikrozhanret" që zakonisht transmetoni gjatë periudhave specifike të ditës dhe javës. Për më tepër, grafika e listës ditore përshtatet për të pasqyruar kohën e ditës, duke kaluar nga një nuancë e verdhë e ndritshme në mëngjes në ngjyrat e perëndimit të diellit në mbrëmje dhe një e zezë më e errët për dëgjimin e natës vonë.

Për më tepër, ditalista vjen me një veçori të integruar të ndarjes së krijuar për mediat sociale. Përdoruesit mund të ndajnë lehtësisht një pamje të gatshme të ekranit, ngjitëse të personalizuar ose kartë të personalizueshme për t'u shfaqur miqve dhe ndjekësve listën e tyre ditore. Lista e luajtjes mund të ruhet gjithashtu në Bibliotekën e përdoruesit për qasje të përshtatshme.

Daylist po lançohet si për përdoruesit falas ashtu edhe për përdoruesit Premium në tregjet anglishtfolëse, duke përfshirë SHBA-në, Kanadanë, MB-në, Australinë, Zelandën e Re dhe Irlandën. Spotify planifikon të zgjerojë disponueshmërinë për më shumë përdorues globalisht në muajt e ardhshëm.

