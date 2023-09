Thuhet se iPhone 15 Pro do të ketë butonin e veprimit në vend të ndërprerësit të heshtjes

Smartfoni i ardhshëm i Apple, iPhone 15 Pro, pritet të ketë një buton Action në vend të një ndërprerës të heshtjes, sipas një imazhi të rrjedhur që u shfaq në internet vetëm disa orë para debutimit zyrtar të telefonit së bashku me iPhone 15 Pro Max në prezantimin e Apple 'Wonderlust'. ngjarje. Imazhi i rrjedhur, i postuar nga një prodhues i njohur i kasës së smartfonëve, tregon një buton të tretë sipër butonit të volumit, duke zëvendësuar çelësin tradicional të heshtjes që Apple ka shfaqur në iPhone-ët e saj për vite me radhë.

Ky thashetheme përputhet me raportet e mëparshme që sugjeronin se modelet Pro të linjës së iPhone 15 do të pajisen me një buton Action, të ngjashëm me Apple Watch Ultra që u lançua vitin e kaluar. Prodhuesi i kasës Spigen me sa duket ka konfirmuar ekzistencën e këtij butoni të ri duke shpërndarë një imazh të një kaseje smartphone që e përfshin atë.

Kjo nuk është hera e parë që zbulohet butoni i Veprimit. Në qershor, imazhet e kutive mbrojtëse për iPhone 15 Pro u postuan në Weibo, duke shfaqur butonin e tretë mbi çelësat e volumit. Megjithëse Apple nuk ka bërë asnjë njoftim zyrtar për këtë veçori të re harduerike, burimet tregojnë se butoni Action do të jetë i programueshëm, duke i lejuar përdoruesit të kryejnë detyra të ndryshme si ndryshimi i modaliteteve të Fokusimit, aktivizimi i veçorive të aksesueshmërisë, përdorimi i elektrik dore ose nisja e kamerës.

Më shumë detaje rreth butonit Action dhe veçorive të tjera të iPhone 15 Pro do të zbulohen gjatë ngjarjes së lançimit të Apple 'Wonderlust', e cila fillon sonte. Për të qëndruar të përditësuar për ngjarjen dhe njoftimet e saj, mund të vizitoni Gadgets 360.

