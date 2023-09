Lëshon të specializuara biçikletën e re Roubaix SL8 Endurance Road

By

Specialized ka zbuluar versionin më të fundit të biçikletës rrugore të saj popullore Roubaix, të quajtur Roubaix SL8. Ky model i ri është i disponueshëm në opsione të ndryshme specifikash dhe është pasardhës i Tarmac SL8. Edhe pse nuk kishte asnjë Roubaix SL7 të mëparshëm, Specialized donte të sillte modelet e saj më të mira me të njëjtin emër.

Roubaix ka qenë një shtyllë në linjën e Specialized për gati dy dekada, me kornizën e tij me fibër karboni dhe teknologjinë inovative të pezullimit Futureshock. Ajo fitoi famë kur Peter Sagan e kaloi atë drejt fitores në Paris-Roubaix në 2016. Specialisti pretendon se Roubaix SL8 është biçikleta më e shpejtë në kategorinë e rrugëve të qëndrueshme, me aerodinamikë të optimizuar që eliminon katër vat zvarritje.

Për të arritur aerodinamikë të përmirësuar, Roubaix SL8 përmban një formë të re piruni, dizajn të rishikuar të tubit poshtë dhe qëndrime të ulura të sediljeve. Specialized ka ulur gjithashtu peshën e kornizës me 50 gram përmes optimizimit të vendosjes së fibrave të karbonit. Gjeometria e kornizës mbetet kryesisht e pandryshuar, me përjashtim të një rritje prej 10 mm në lartësi në pjesën e përparme për të akomoduar sistemin e ri të pezullimit Future Shock.

Duke folur për Future Shock, Roubaix SL8 prezanton platformën krejt të re Future Shock 3.0. Ky sistem i pezullimit të përparmë siguron 20 mm udhëtim dhe 30 mm rregullim të lartësisë së pirgut, duke rritur rehatinë dhe pajtueshmërinë. Vjen në tre nivele të veçanta dhe ofron pesë tarifa susta dhe rondele shtesë të parangarkimit për personalizim. Njësia 3.3 e nivelit të lartë është e lagur në mënyrë hidraulike për një udhëtim më të qetë, ndërsa njësitë 3.2 kanë kompresim të paracaktuar për butësi maksimale. Njësitë 3.1 kanë parangarkim të rregullueshëm.

Për të krijuar një ndjenjë udhëtimi të ekuilibruar, Specialized zhvilloi shtyllën e saj të sediljes Pavé dhe modelin e kapëses së shtyllës së sediljes, e njohur si teknologjia Aftershock. Shtrirja e karbonit e shtyllës së sediljes redukton ndikimet dhe dridhjet duke përmirësuar transferimin e energjisë. Sipas Specialized, Roubaix SL8 jep një reduktim prej 53% në ndikimet fillestare në timon në krahasim me biçikletat e tjera rrugore.

Roubaix SL8 është i disponueshëm në shtatë modele, me versionin S-Works me grupe Sram Red AXS dhe Roval Terra CLX II. Ekziston gjithashtu një grup kornizash S-Works i disponueshëm për ndërtime me porosi. Pjesa tjetër e modeleve vijnë në opsione të shumta bojësh dhe përmbajnë një përzierje të komponentëve Shimano dhe Sram.

Në përgjithësi, Specialized Roubaix SL8 përfaqëson një përmirësim të rëndësishëm në aerodinamikën, teknologjinë e pezullimit dhe komoditetin e udhëtimit, duke e bërë atë një zgjedhje ideale për çiklistët e orientuar drejt qëndrueshmërisë.

Përkufizime:

– Biçikleta rrugore e qëndrueshme: Një lloj biçiklete rrugore e krijuar për udhëtime në distanca të gjata, duke ofruar rehati dhe stabilitet.

– Teknologjia e pezullimit Futureshock: Një sistem pezullimi përpara që thith goditjet dhe dridhjet për një udhëtim më të qetë.

– Shtrirja e fibrave të karbonit: Rregullimi dhe orientimi i fletëve të fibrave të karbonit brenda një materiali të përbërë, i cili ndikon në forcën dhe ngurtësinë e përgjithshme të kornizës.

– Aerodinamika: Studimi i mënyrës se si ajri rrjedh rreth objekteve, të tilla si një biçikletë, për të reduktuar zvarritjen dhe për të përmirësuar performancën.

Burimet: Specializuar