Gjetja e krijesave të detit në fjalëkryqin e sotëm

Fjalëkryqi i sotëm, i ndërtuar nga Ella Dershowitz, përmban një temë të zgjuar të bazuar në banorët ujorë. Zbuluesi në 37-Across, "Aquatic denizen", shërben si një aluzion fonetik për fjalët e rrethuara në enigmë. Megjithatë, këto nuk janë thjesht çdo krijesë deti; ato janë të gjitha krijesa emrat e të cilëve mund të zbulohen duke ndjekur formën e shkronjës C nga lart poshtë duke përdorur shkronjat e rrethuara. Disa shembuj përfshijnë sfungjerin e detit dhe iriqin e detit. Merrni kohën tuaj dhe shikoni se sa krijesa deti mund të identifikoni!

Gjatë zgjidhjes së fjalëkryqit, mund të hasni në disa të dhëna të ndërlikuara. Për shembull, 15A i referohet serive më të shitura japoneze të mangave dhe anime, NARUTO. 50A, IDIOM, mund të jetë një sfidë për përkthyesit pasi ata mbështeten në interpretime figurative ose të transmetuara të gjuhës. Në mënyrë të ngjashme, "Kollonat e pjerrëta?" të 16D? i referohet OP-EDS, të cilat janë më tepër të paqarta editoriale sesa arkitekturore. Përveç kësaj, të dhëna 25D LACES UP, që është ajo që bën dikush për t'u përgatitur për të bërë patinazh, dhe SET-i bosh i 39D është një grupim matematikor pa elemente.

Mos u shqetësoni nëse keni vështirësi me enigmat e së premtes. Christina Iverson, një redaktore e enigmave, ofron buletinin "Easy Mode", i cili dërgon një fjalëkryq të së premtes me të dhëna më të arritshme direkt në kutinë tuaj hyrëse. Në këtë mënyrë, ju mund të praktikoni dhe gradualisht të bëheni më të sigurt në zgjidhjen e këtyre enigmave më të vështira. Nëse jeni të interesuar të paraqisni fjalëkryqin tuaj në The New York Times, ata kanë një sistem të hapur paraqitjeje që ju lejon të paraqisni enigmat tuaja në internet.

Burimi: Fjalëkryqi i Ella Dershowitz dhe buletini i New York Times Easy Mode.