Paketa e Marvel's Spider-Man 2 me botim të kufizuar PS5: Çfarë duhet të dini

Sony po përgatitet për lançimin e Marvel's Spider-Man 2 me një paketë të veçantë të PlayStation 5. Me çmim 600 dollarë, kjo paketë përfshin një tastierë standarde PS5 dhe të gjithë komponentët e zakonshëm. Sidoqoftë, ajo që e bën tërheqës këtë paketë janë tre shtesat specifike të përfshira: pllakat e personalizuara, një kupon dixhital për lojën dhe një kontrollues unik DualSense.

Pllakat e personalizuara kanë një dizajn kuq e zi që pasqyron kostumin e protagonistit të lojës, Miles Morales. Pllaka e përparme ka një përfundim me teksturë, me kryqëzimin e ngjyrave pak të ngritur. Ai gjithashtu shfaq në mënyrë të dukshme një logo të bardhë Spider-Man në këndin e poshtëm djathtas. Pjesa e pasme e fytyrës është e hijshme dhe e zezë, me një logo të bardhë Spidey në fund. Veçanërisht, pllakat anësore janë të lëvizshme, ashtu si në PS5 standarde.

Përveç faqeve të personalizuara, paketa vjen me një kontrollues të përshtatshëm DualSense. Ky kontrollues ka të njëjtin dizajn kuqezi si pjesa e përparme, e kompletuar me një logo të bardhë Spider-Man në tastierën me prekje. Edhe pse kontrolluesi mund të blihet veçmas për 80 dollarë, është një bonus i shtuar për ta përfshirë atë në paketë.

Një nga veçoritë më të spikatura të kësaj pakete është përfshirja e një shkarkimi dixhital të Marvel's Spider-Man 2. Kjo lojë do të aktivizohet me daljen e saj zyrtare më 20 tetor. Kjo i shton vlerë të konsiderueshme paketës, duke marrë parasysh që konzolat e edicionit special janë rrallë kjo gjeneratë e konsolës, duke e bërë PS5 me botim të kufizuar një koleksion të dëshirueshëm.

Paketa e Marvel's Spider-Man 2 me botim të kufizuar PS5 është e disponueshme tani, me lojën e planifikuar të lansohet ekskluzivisht për PS5 më 20 tetor. Mos e humbisni mundësinë tuaj për të marrë në dorë këtë paketë unike dhe shumë të kërkuar.

