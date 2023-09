MTV partnere me Snapchat për votim në Video Music Awards

MTV ka bashkëpunuar me Snapchat për t'i lejuar përdoruesit të votojnë për një kategori Video Music Awards përmes veçorisë së Lenteve të Snapchat. Duke përdorur Snap's Camera Kit, kompania argëtuese do të integrojë përvojat e bazuara në realitetin e shtuar (AR) në shfaqjen e çmimeve. Pasi të zgjidhen tre finalistët për kategorinë Artisti i Ri më i Mirë, përdoruesit mund të përdorin një lente të veçantë të krijuar nga Saucealitos për të hedhur votat e tyre duke sinjalizuar një, dy ose tre duke përdorur gishtat për të zgjedhur një artist. Edhe pse mbetet e pasigurt nëse numri i votave të marra përmes Snapchat do të ketë një ndikim të rëndësishëm në numërimin përfundimtar, ato do të përfshihen në numërimin e përgjithshëm.

Përveç veçorisë së votimit, MTV ka njoftuar gjithashtu se një person i hënës AR do të shfaqet në të gjithë transmetimin e drejtpërdrejtë të POV VMA me selfie të dërguara nga fansat. Më parë, kompania e argëtimit përdori një metodë tradicionale për t'i bërë njerëzit të dërgonin selfie përmes një formulari përpara ngjarjes. Këtë vit, përdoruesit mund të provojnë gjithashtu një efekt AR Moonperson që projekton personin e hënës në shtëpitë e tyre. Duke zgjedhur një selfie nga rrotullimi i kamerës së tyre, ata mund të dëshmojnë personin e hënës që noton përreth me fytyrën e tyre të dukshme në vizore.

Snapchat, kryesisht i popullarizuar në mesin e grupmoshës 13 deri në 24 vjeç, është një platformë ideale për audiencën e synuar të MTV. Edhe pse Snapchat prezantoi VMA-të e vitit të kaluar në faqen e tij të Tregimeve, ky bashkëpunim shënon partneritetin e parë zyrtar midis Snapchat dhe MTV për një shfaqje çmimesh. Snapchat ka bashkëpunuar më parë me festivale muzikore, artistë në turne dhe turne sporti për të prezantuar përvojat e AR për fansat.

Snap, kompania mëmë e Snapchat, është fokusuar gjithnjë e më shumë në zgjidhjet e kamerave të markës dhe të bazuara në AR për të rritur të ardhurat. Në mars, kompania lançoi Shërbimet AR Enterprise (ARES), duke ofruar mjete të tilla si AR Try-On dhe shikimin e produkteve 3D. Në prill, Snap prezantoi produktin AR Mirrors nën ARES, duke lejuar markat të integrojnë teknologjinë e tyre në hapësirat fizike. Nëpërmjet bashkëpunimeve me Live Nation dhe festivalet muzikore, Snap ka vazhduar të zgjerojë përvojat e tij AR për të angazhuar përdoruesit në mënyra inovative.

