By

Bashkohuni me ne në Harrison Park Seniors Center çdo të mërkurë në mëngjes për një seancë ushtrimesh argëtuese dhe të butë të quajtur Yoga fillestare. Kjo klasë është projektuar posaçërisht për të moshuarit dhe strehon nevojat dhe aftësitë e tyre unike. Nëse jeni fillestar ose keni përvojë me jogën, jeni të mirëpritur të bashkoheni me ne.

Atmosfera në qendrën e të moshuarve Harrison Park është gjithmonë miqësore dhe mikpritëse. Është një mundësi e shkëlqyer për të takuar individë me të njëjtin mendim, të cilët janë të interesuar të qëndrojnë aktivë dhe të argëtohen. Klasa është e hapur për të gjithë të moshës 55 vjeç e lart dhe nuk kërkohet përvojë paraprake.

Për të marrë pjesë, mblidhet një kosto prej 2 dollarë në ditën e klasës. Kjo tarifë ndihmon në mbulimin e shpenzimeve të drejtimit të programit dhe siguron që ai të mbetet i përballueshëm për të gjithë. Klasa zhvillohet nga ora 10:00 deri në orën 12:00, duke u dhënë kohë pjesëmarrësve që të përfshihen në ushtrime të ndryshme dhe teknika relaksimi.

Nëse jeni duke kërkuar për një mënyrë për t'i rikthyer komunitetit tuaj, mundësitë vullnetare janë të disponueshme në Qendrën për të moshuarit Harrison Park. Ata janë gjithmonë në kërkim të individëve të përkushtuar që mund të ndihmojnë me aktivitete dhe programe të ndryshme. Nëse jeni të interesuar, ju lutemi telefononi 289/259-2862 për më shumë informacion.

Yoga fillestare për të moshuarit në Qendrën e të moshuarve Harrison Park ofron një qasje holistike për mirëqenien për të rriturit e moshuar. Është një mundësi për të përmirësuar forcën, fleksibilitetin dhe ekuilibrin duke promovuar gjithashtu mirëqenien mendore dhe emocionale. Ushtrimet e rregullta janë thelbësore për të mbajtur një mënyrë jetese të shëndetshme dhe kjo klasë ofron një mjedis të sigurt dhe mbështetës për të moshuarit për t'u përfshirë në aktivitet fizik.

Burimet: Harrison Park Seniors Center

Përkufizime:

– Yoga për fillestarët: Një praktikë joga e krijuar posaçërisht për individët që janë të rinj në joga dhe mund të kërkojnë modifikime.

– Të moshuarit: Individë të moshës 55 vjeç e lart.

– Vullnetarizmi: Akti i ofrimit të kohës dhe shërbimeve për të ndihmuar në aktivitete ose programe të ndryshme pa kompensim monetar.