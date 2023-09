AirPods Pro i gjeneratës së dytë të Apple kalon në USB-C për kasë karikimi

Apple ka njoftuar gjatë eventit të iPhone 15 se gjenerata e dytë AirPods Pro tani do të vijë me një kuti karikimi USB-C. Ky është një ndryshim i rëndësishëm pasi do të thotë që AirPods Pro tani do të përdorë të njëjtin karikues si iPad dhe MacBook, duke i lejuar përdoruesit të përdorin çdo kabllo USB-C që kanë në dispozicion. Madhësia kompakte dhe kapaciteti i baterisë së AirPods Pro e bëjnë atë të pajtueshëm me një sërë kabllosh USB-C, duke siguruar komoditet për përdoruesit.

Për më tepër, AirPods Pro i ri do të vazhdojë të mbështesë karikimin me valë, duke u ofruar përdoruesve fleksibilitetin për të karikuar kufjet e tyre pa pasur nevojë për kabllo. Për sa i përket mbrojtjes, ka pasur një përmirësim të lehtë në rezistencën ndaj pluhurit dhe ujit të AirPods Pro. Ata tani kanë një vlerësim IP54, i cili siguron mbrojtje kundër grimcave të pluhurit dhe spërkatjeve të ujit. Sidoqoftë, përdoruesit duhet të shmangin zhytjen e AirPods Pro në ujë.

Edhe pse nuk ka ende asnjë lajm se kur versionet e tjera të AirPods do të ndjekin shembullin, parashikohet që ky ndryshim në USB-C të miratohet në modelet e ardhshme. Çmimi i AirPods Pro të ri do të mbetet në 249 dollarë në SHBA dhe 30 vende të tjera, dhe ato do të jenë të disponueshme për blerje duke filluar nga 22 shtatori.

Në përgjithësi, kjo lëvizje drejt karikimit USB-C për AirPods Pro të gjeneratës së dytë ofron përputhshmëri dhe komoditet më të madh për përdoruesit, si dhe mbrojtje të përmirësuar kundër pluhurit dhe ujit. Apple vazhdon të përmirësojë produktet e saj për të përmbushur nevojat në zhvillim të klientëve të saj.

Burimet: Apple Event – ​​Nisja e iPhone 15