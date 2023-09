Çmime të ulëta të të gjitha kohërave në MacBook Air të ri 15 inç të Apple dhe më shumë

Nëse jeni në treg për një MacBook ose iPad Pro të ri, ka disa oferta fantastike në dispozicion tani. MacBook Air i ri 15 inç i Apple, M2, është aktualisht në shitje për një çmim të ulët të të gjitha kohërave prej 1,299 dollarë, që është 200 dollarë më pak se çmimi i zakonshëm. Ky model vjen me një kapacitet ruajtjeje 512 GB dhe përmban një ekran 15.3 inç Liquid Retina, performancë Apple Silicon dhe një jetëgjatësi 18-orëshe të baterisë. Kursimet vlejnë edhe për modelin 256 GB, i cili tani është në dispozicion për 1,099 dollarë.

Për përdoruesit e iPad Pro, tastiera Magjike 11-inç e Apple aktualisht është zbritur në 209.99 dollarë, nga 299 dollarë. Kjo tastierë është e pajtueshme me të gjithë iPad-ët më të fundit të Apple, duke përfshirë seritë M2 dhe M1, si dhe iPad Air më të fundit. Ai ofron një përvojë të përmirësuar të shkrimit me çelësat me dritë prapa dhe një tastierë të integruar. Tastiera lidhet me iPad duke përdorur Smart Connector të Apple, duke eliminuar nevojën për karikim dhe lidhje Bluetooth.

Nëse jeni duke kërkuar për një karikues portativ, UGREEN ka lëshuar një Power Bank MagSafe të ri 10,000 mAh. Kjo bankë energjetike përmban një spirale MagSafe dhe mund të ofrojë shpejtësi karikimi 7.5 W për iPhone dhe shpejtësi 15 W për pajisjet Android. Gjithashtu ka dy porte shtesë për karikimin e pajisjeve të tjera. Power Bank është aktualisht në shitje për 48.99 dollarë, nga 70 dollarë.

Këto oferta ofrojnë kursime të mëdha në pajisjet dhe aksesorët më të fundit të Apple, duke e bërë atë kohën e përsosur për të përmirësuar teknologjinë tuaj. Mos i humbisni këto zbritje!

Burimet:

– Artikulli burimor: 9to5Toys (lidhja nuk është dhënë)

– Përkufizimet:

– MacBook Air: Linja e laptopëve të lehtë dhe portativ të Apple

– Tastiera Magjike: Aksesori i tastierës së Apple për iPad Pro

– MagSafe: Sistemi i karikimit magnetik i Apple

– Ekrani Liquid Retina: Teknologjia e ekranit të Apple me rezolucion të lartë dhe ngjyra të gjalla

– Apple Silic: Procesorët e dizajnuar me porosi të Apple për kompjuterët Mac

– USB-C: Një lloj lidhësi dhe kablli që përdoret zakonisht për karikim dhe transferim të të dhënave

– Smart Connector: Teknologjia e lidhjes në pronësi të Apple për aksesorët

– Thunderbolt: Një standard i lidhjes së të dhënave dhe ekranit me shpejtësi të lartë

– USB-A: Një lloj lidhësi dhe kablli që përdoret zakonisht për karikim dhe transferim të të dhënave