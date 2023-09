By

Vëmendje të gjithë adhuruesve të kufjeve! Samsung po ofron një marrëveshje fantastike për Galaxy Buds 2 Pro të tyre në kohën e duhur për sezonin e kthimit në shkollë. Kufjet me valë janë aktualisht në shitje me 23 për qind zbritje, duke ulur çmimin nga 230 dollarë në 178 dollarë. Ky është çmimi më i ulët që kemi parë që nga e Premtja e Zezë. Ajo që është edhe më e mirë është se të tre ngjyrat e Galaxy Buds 2 Pro janë të përfshira në shitje, me modelin e bardhë që kushton një dollar më pak se opsionet e grafitit dhe vjollcës bora.

Galaxy Buds 2 Pro paraqet një përmirësim të konsiderueshëm krahasuar me modelet e mëparshme. Versioneve të mëparshme si Galaxy Buds Live u mungonte anulimi efektiv i zhurmës, ndërsa Galaxy Buds Pro origjinal kishte probleme me bllokimin e zërit dhe cilësinë. Në rishikimin tonë, ne i dhamë Galaxy Buds 2 Pro një rezultat prej 86, duke vlerësuar aftësitë e tyre të përmirësuara të anulimit të zhurmës dhe përshtatjen e përmirësuar. Jetëgjatësia e baterisë, që zgjat për rreth pesë orë dëgjim të vazhdueshëm, mbetet e ngjashme me paraardhësin e saj. Cilësia e thirrjeve gjithashtu mbeti e qëndrueshme.

Këto Galaxy Buds 2 Pro me zbritje janë pjesë e "ngjarjes Smart Home" të Samsung në Amazon, e cila përfshin oferta të tjera emocionuese. Për shembull, Monitori i Lojërave Odyssey G49 9 inç është aktualisht 29 për qind zbritje, duke rënë nga 1,400 dollarë në 1,000 dollarë. Për më tepër, Galaxy Watch 5 40 mm LTE është i disponueshëm me një çmim të zbritur prej 230 dollarë, nga 330 dollarë. Pajisjet e tjera të Samsung, të tilla si telefoni celular Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Watch 5 Pro Bespoke Edition dhe karta e kujtesës microSD Pro Ultimate, janë gjithashtu në shitje.

Nëse nuk doni të humbisni ofertat më të fundit të teknologjisë dhe këshillat për blerjen, sigurohuni që të ndiqni @EngadgetDeals në Twitter dhe të abonoheni në buletinin e Engadget Deals.

Burimet:

– Engadget: Samsung Galaxy Buds 2 Pro me zbritje për sezonin e kthimit në shkollë