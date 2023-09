Merrni zbritje deri në 1,000 dollarë në serinë Galaxy Tab S9 të Samsung

By

Java e Zbulimit të Samsung është këtu dhe ata po ofrojnë disa oferta të mahnitshme për pajisjet e tyre më të fundit. Një marrëveshje që ia vlen të shqyrtohet është promovimi në serinë Galaxy Tab S9, i përsosur nëse keni nevojë për një ekran më të madh për detyrat tuaja të përditshme.

Me këtë promovim, Samsung po ul çmimet deri në 1,000 dollarë. Zbritja më e madhe ofrohet për Galaxy Tab S9 Ultra, me një zbritje të madhe prej 1,000 dollarësh. Galaxy Tab S9+ zbritet me 920 dollarë dhe Galaxy Tab S9 më i vogël merr 770 dollarë zbritje.

Për të përfituar zbritjen e plotë, do t'ju duhet të tregtoni një pajisje. Samsung ofron vlerën më të lartë të tregtisë prej 800 dollarësh për Galaxy Tab S8 Ultra dhe Galaxy Tab S9+. Dy modelet e tjera Tab S8 mund t'ju marrin 700 dollarë zbritje, dhe Galaxy Tab S7 më i vjetër vlerësohet në 500 dollarë. Vlerat e shkëmbimit për Tab S9 bien pak, por ju mund të kurseni shumë kur tregtoni pajisjen tuaj të vjetër.

Përveç zbritjes së tregtisë, Samsung po ofron një përmirësim të hapësirës falas. Kjo do të thotë që të gjitha modelet e Tab S9 do të kenë hapësirë ​​të dyfishtë, me Tab S9 më të vogël nga 128 GB në 256 GB, dhe Tab S9+ dhe Tab S9 Ultra nga 256 GB në 512 GB. Tab S9 Ultra madje mund të shkojë në 16 GB RAM dhe 1 TB hapësirë ​​ruajtëse, ndërsa Tab S9 merr një përmirësim RAM nga 8 GB në 12 GB. Këto përmirësime të ruajtjes dhe RAM-it vlejnë deri në 120 dollarë.

Si bonus, Samsung po ofron një shtesë prej 99 dollarësh për Galaxy Watch 6 nëse blini një pajisje të serisë Tab S9. Kjo arrin në një zbritje prej 250 dollarësh në orën inteligjente.

Me të gjitha blerjet dhe zbritjet, ju mund të merrni Galaxy Tab S9 Ultra të ngarkuar plotësisht për vetëm 519 dollarë, nga çmimi i tij origjinal prej 1,619 dollarë.

Mos i humbisni këto oferta dhe promovime të shkëlqyera. Vizitoni lidhjen më poshtë për më shumë informacion.

Burimet:

– Lidhja e marrëveshjes Samsung Galaxy Tab S9