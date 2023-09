Zbuloni shitjet e Samsung: Ofertat më të mira për telefona, televizorë dhe më shumë

By

Shitja e Samsung Discover tani është e hapur për të gjithë pas një periudhe të shkurtër aksesi të hershëm. Me një gamë të gjerë produktesh që ofrohen, duke përfshirë telefona, televizorë, pajisje, pajisje për veshje dhe teknologji të tjera të nivelit të lartë, ka diçka për të gjithë.

Një marrëveshje e spikatur është Samsung Galaxy S23 Ultra, i disponueshëm nga 399 dollarë me një tregtim të pranueshëm. Përveç çmimit të zbritur, klientët do të marrin gjithashtu një përmirësim të dyfishtë të hapësirës ruajtëse falas. Kjo është një mundësi e shkëlqyer për të marrë një nga telefonat kryesorë të Samsung me një çmim fantastik të ulët, megjithëse kërkohet një pajisje moderne premium për tregtimin.

Për ata me një buxhet më të ngushtë, Samsung Galaxy A54 është në dispozicion nga 124.99 dollarë. Kjo përfshin një zbritje automatike prej 75 dollarësh për çmimin origjinal prej 449.99 dollarë, si dhe kredi të zgjeruara deri në 250 dollarë. Galaxy A54 është një smartphone i prodhuar mirë dhe me funksione të plota që ofron vlerë të madhe për paratë.

Përveç telefonave, shitja e Discover Samsung ofron oferta edhe për televizorët. Klientët mund të gëzojnë zbritje deri në 4,000 dollarë në televizorët QLED, OLED dhe 8K. Pavarësisht nëse jeni duke kërkuar për një fotografi me cilësi të lartë, ngjyra të gjalla ose teknologjinë më të fundit, ka një marrëveshje televizive për ju.

Me më shumë oferta dhe oferta flash që do të lansohen në ditët në vijim, ia vlen të shfletoni shitjen e plotë të "Zbuloni Samsung" për të gjetur ofertat më të mira që i përshtaten nevojave tuaja. Mbani një sy për përditësimet tona gjatë gjithë javës ndërsa theksojmë ofertat kryesore.

