Apple bashkëpunon me Samsung për panelet OLED në serinë iPhone 15

Sipas raporteve të fundit, Apple do të mbështetet te Samsung për të ofruar shumicën e paneleve OLED për serinë e tyre të ardhshme iPhone 15. Ky vendim erdhi pasi panelet OLED të BOE dështuan në testin e kontrollit të cilësisë së Apple, duke bërë që kompania amerikane t'i drejtohej partnerit të saj korean.

Fillimisht, LG dhe Samsung pritej të ofronin ekrane LTPO OLED për iPhone 15 Pro dhe 15 Pro Max, ndërsa BOE supozohej të jepte panele për ekranet LTPS OLED në iPhone 15 dhe iPhone 15 Plus. Megjithatë, Apple zbuloi se produktet e BOE nuk i plotësonin kërkesat e tyre, duke i shtyrë ata të rishpërndanin porositë e tyre në minutën e fundit. Thashethemet sugjeruan se BOE po përjetonte probleme me vrimat e goditjes për Face ID, duke rezultuar në vendimin e Apple për të ricaktuar porositë.

Nëse BOE është në gjendje t'i zgjidhë këto çështje deri në fund, ato mund të marrin ende disa porosi për njësi që do të prodhohen në vitin 2024. Megjithatë, mbetet e paqartë nëse BOE do të jetë në gjendje të përmbushë standardet e Apple.

Apple është vendosur të zbulojë pajisjet iPhone 15 sot në orën 10:15 PDT dhe do të ketë një transmetim të drejtpërdrejtë për shikuesit. Ja çfarë mund të presim nga telefonat standardë iPhone XNUMX dhe variantet Pro.

Përkufizime:

– OLED: Organic Light-Emitting Diode, një teknologji ekrani që ofron ngjyra të gjalla dhe të zeza të thella duke emetuar dritë direkt nga pikselët individualë.

– LTPO: Oksid polikristalor me temperaturë të ulët, një version i teknologjisë së transistorit me film të hollë (TFT) që lejon efikasitet të përmirësuar të energjisë dhe shpejtësi të ndryshueshme rifreskimi në ekran.

– LTPS: Poly-Silicon me temperaturë të ulët, një material gjysmëpërçues që përdoret në disa panele ekrani për të përmirësuar cilësinë e imazhit dhe për të zvogëluar konsumin e energjisë.

– Face ID: Teknologjia e njohjes së fytyrës së Apple e përdorur për vërtetim të sigurt në pajisjet e tyre.

Burimet: BBC, The Verge