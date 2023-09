Samsung Galaxy S23 FE: Çfarë duhet të presësh nga edicioni i ardhshëm i tifozëve

Samsung Galaxy S23 Fan Edition (FE) është vendosur të bëjë debutimin e tij në fund të shtatorit dhe imazhet e zbuluara tashmë na kanë dhënë një vështrim të fshehtë në dizajnin dhe veçoritë e tij. Pajisja e ardhshme pritet të ketë një ngjashmëri të jashtëzakonshme me Galaxy S23, me një ekran 6.3 inç me një shpejtësi rifreskimi 120 Hz. Ai do të mundësohet nga një Snapdragon 8 Gen 1 ose Exynos 2200 SoC, së bashku me 8 GB RAM dhe opsionet e ruajtjes prej 128 GB ose 256 GB.

Imazhet e rrjedhura, të cilat janë shfaqur në faqen e internetit të certifikimit TENAA, zbulojnë se Galaxy S23 FE ndan një konfigurim të ngjashëm të kamerës së pasme me Galaxy S23, megjithëse me një rregullim të lehtë në vendosjen e blicit. Dimensionet e telefonit raportohen të jenë 158.0mm x 76.5mm x 8.2mm dhe peshon rreth 210 gram.

Ekrani i Galaxy S23 FE thuhet të jetë 6.3 inç me një rezolucion prej 2340×1080 piksele, duke siguruar një përvojë vizuale të mprehtë dhe të qartë. Gjithashtu pritet të ofrojë një shpejtësi rifreskimi 120 Hz, duke u ofruar përdoruesve ndërveprime dhe lëvizje më të buta.

Për sa i përket performancës, Galaxy S23 FE ka të ngjarë të pajiset ose me një çip Snapdragon 8 Gen 1 ose një Exynos 2200 SoC, në varësi të rajonit. Krahas 8 GB RAM, kjo pajisje pritet të ofrojë shumë detyra të shpejta dhe efikase dhe të mbështesë aplikacione me burime intensive.

Opsionet e ruajtjes ka të ngjarë të përfshijnë variante 128 GB dhe 256 GB, megjithëse ruajtja e zgjerueshme nuk është treguar. Për përdoruesit që kanë prioritet kapjen e fotove dhe videove, kapaciteti më i madh i ruajtjes mund të jetë zgjidhja e preferuar.

Ndërsa specifikimet e detajuara të kamerës nuk ofrohen në imazhet e rrjedhura, thashethemet sugjerojnë se Galaxy S23 FE do të ketë një sistem të fuqishëm kamerash. Ky konfigurim mund të përfshijë një sensor primar 50 megapikselë, një lente telefoto 8 megapikselë dhe një lente ultra të gjerë 12 megapikselë. Të apasionuarit pas selfie-ve mund të presin një kamerë të përparme 10 megapikselë, e vendosur mirë brenda një prerjeje vrimash të vendosur në qendër.

Për të mbështetur përdorimin e zgjatur, Galaxy S23 FE pritet të vijë me një bateri 4370 mAh dhe mbështetje për karikim të shpejtë me tela 25 W.

Nga ana e softuerit, pajisja ka të ngjarë të funksionojë në One UI 13 të bazuar në Android 5.1, duke siguruar akses në veçoritë dhe përmirësimet më të fundit të softuerit.

Në përgjithësi, Samsung Galaxy S23 FE premton të jetë një shtesë emocionuese për serinë Fan Edition me ekranin e tij mbresëlënës, performancën e fuqishme dhe aftësitë e përparuara të kamerës.

