Thashethemet për Nintendo Switch 2: Demoja Breath of the Wild shfaqi grafikë të përmirësuar dhe kohë ngarkimi

Thashethemet rreth konsolës së ardhshme të Nintendo, të quajtur paraprakisht 'Switch 2', kanë qarkulluar kohët e fundit. Sipas raporteve nga Eurogamer dhe VGC, zhvillues të zgjedhur patën mundësinë të demonstrojnë konsolën gjatë Gamescom 2023. Demoja paraqiste një version të përmirësuar të The Legend of Zelda: Breath of the Wild, megjithëse specifikat e përmirësimeve nuk ishin dhënë në atë kohë.

Detaje të reja të përfolura tani kanë dalë nga një podcast i fundit i Nate the Hate. Prezantuesi pretendoi se demonstrimi i teknologjisë së Gamescom shfaqte Breath of the Wild që funksiononte me 4K 60 fps, me përmirësimin e dukshëm që ishte zhdukja e kohës së ngarkimit. Është e rëndësishme të sqarohet se këto thashetheme nuk nënkuptojnë se titulli i lëshimit të Switch do të ri-lëshohet me harduerin tjetër. Përkundrazi, u përdor për të demonstruar përparimet teknike të pasuesit.

Ekzistojnë gjithashtu pretendime se demonstrimi i teknologjisë përdori DLSS 3.5, teknologjinë e përmirësimit të AI në kohë reale të Nvidia. Sidoqoftë, është e pasigurt nëse demonstrimi përdori grupin e plotë të veçorive të versionit 3.5, siç është gjenerimi i kornizës. Përfshirja e DLSS ka qenë një temë spekulimi për pasardhësin e Switch për disa vite, dhe përmendja e versionit 3.5 është sigurisht intriguese.

Gjatë bisedës së podcast-it, prezantuesi përmendi se Marsi 2024 ishte një datë e mundshme, megjithëse ishte e paqartë nëse kjo i referohej një datë zbulimi ose publikimi. Thashethemet e mëparshme në fillim të këtij viti sugjeruan një lëshim në fund të 2024 për Switch 2.

Është e rëndësishme të theksohet se këto thashetheme nuk janë konfirmuar zyrtarisht nga Nintendo për momentin. Informacioni bazohet në burime dhe thashetheme. Për më tepër, nëse këto specifikime janë të sakta, është thelbësore të merret parasysh se demonstrimi i teknologjisë i shfaqur në Gamescom mund të mos pasqyrojë domosdoshmërisht veçoritë e konzollës përfundimtare.

Ndërsa këto thashetheme vazhdojnë të qarkullojnë, është emocionuese të mendosh për mundësitë e një versioni të përmirësuar të Breath of the Wild në 'Switch 2'. Megjithatë, deri sa të bëhen njoftime zyrtare nga Nintendo, këto thashetheme duhen marrë me një kokërr kripë.

