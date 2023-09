Baffle Inc. Përqendrohet në sigurinë e të dhënave për të mbushur boshllëqet në treg

By

Baffle Inc. është një kompani që synon të adresojë boshllëqet në tregun e mbrojtjes së të dhënave duke u fokusuar në elementin thelbësor të sigurisë: vetë të dhënat. Ndërsa qasjet tradicionale të sigurisë kanë ofruar kënde të ndryshme të mbrojtjes së të dhënave, Baffle merr një qasje të ndryshme duke siguruar të dhënat në nivel rekord. Kjo do të thotë që edhe në rast të një shkeljeje, të dhënat mbeten të mbrojtura përmes kriptimit ose tokenizimit.

Historikisht, strategjitë e mbrojtjes së të dhënave janë fokusuar në sigurimin e të dhënave në pushim, veçanërisht kur qendrat e të dhënave ishin të cenueshme. Sidoqoftë, me shfaqjen e qendrave të sigurta të të dhënave cloud, peizazhi i kërcënimit është zhvendosur. Baffle e njohu këtë ndryshim dhe identifikoi një boshllëk në kufirin e mbrojtjes. Asnjë shitës i bazës së të dhënave nuk ofroi një zgjidhje për të siguruar të dhënat në përdorim ose në memorie.

Qasja e Baffle gjithashtu kapërcen sfidat që lidhen me metodat tradicionale të kriptimit, të cilat mund të jenë të rënda dhe të rezultojnë në fërkime operacionale. Kompania integrohet pa probleme me shërbimet e migrimit të të dhënave si Shërbimi i Migrimit të Bazës së të Dhënave AWS për të siguruar që të dhënat të kodohen gjatë kalimit në cloud. Ky proces kriptimi nga fundi në fund garanton mbrojtjen e të dhënave që nga momenti kur largohet nga burimi deri në mbërritjen në re.

Për më tepër, Baffle lehtëson analizën e sigurt të të dhënave në cloud, gjë që është thelbësore për organizatat që kërkojnë të shfrytëzojnë fuqinë e të dhënave të tyre. Mjetet analitike të bazuara në renë kompjuterike po bëhen gjithnjë e më të njohura dhe Baffle njeh nevojën për të mbrojtur të dhënat gjatë migrimit duke lejuar analizën e tyre në re. Zgjidhja e Baffle ofron tre opsione transformimi: kriptim, tokenizim dhe maskim, në varësi të rastit të përdorimit në rrjedhën e poshtme.

Në përgjithësi, Baffle Inc. plotëson boshllëqet në tregun e mbrojtjes së të dhënave duke u fokusuar në sigurimin e vetë të dhënave. Qasja e tyre siguron që të dhënat të mbeten të mbrojtura gjatë gjithë ciklit të tyre jetësor, përfshirë gjatë migrimit dhe analizës së cloud. Me metodologjinë e tyre inovative, Baffle synon të sigurojë siguri gjithëpërfshirëse të të dhënave për organizatat në peizazhin e sigurisë kibernetike që po zhvillohet me shpejtësi.

Burimi: SiliconANGLE [Nuk është dhënë URL]