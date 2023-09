30XX: Një homazh i denjë për Mega Man X

Capcom mund të ketë reduktuar prodhimin e lojërave të reja në ekskluzivitetin Mega Man, por Battery Staple Games po e mban gjallë frymën e serisë me lëshimin e saj të fundit, 30XX. Kjo lojë mashtruese bazohet në paraardhësin e saj, 20XX, duke ofruar një përmirësim të përgjithshëm dhe një homazh të denjë për Mega Man X të dashur.

Loja e lojës në 30XX ndjek shabllonin e serisë klasike Mega Man X. Lojtarët vrapojnë dhe pushtojnë tetë nivele me tematikë, secila duke përfunduar me një luftë sfiduese për shefin. Gjatë rrugës, ata mbledhin armë dhe aftësi të reja pasi mposhtin çdo shef. Megjithatë, kthesa unike në 30XX është se nivelet gjenerohen në mënyrë procedurale, duke ofruar një përvojë të ndryshme me çdo ekzekutim. Ekzistojnë gjithashtu përmirësime të shumta në dispozicion për të ndihmuar në balancimin e shanset. Lojtarët mund të zgjedhin midis dy personazheve të luajtshëm, Ace dhe Nina, të cilët pasqyrojnë personazhet ikonë të Zero dhe X nga seria Mega Man X.

Një nga veçoritë e spikatura të 30XX janë kontrollet e tij të buta dhe të përgjegjshme. Ky nivel saktësie është thelbësor në një lojë që mbështetet shumë në aftësi dhe saktësi. Pavarësisht veprimit me ritëm të shpejtë, loja ruan shpejtësi të qëndrueshme të kuadrove dhe teknologjinë e lëvizjes që ndihet e jashtëzakonshme. Personazhet janë të shkathët dhe mund të lundrojnë me lehtësi pengesat e sakta.

Gjatë çdo faze, lojtarët mund të zbulojnë "Augs" që rrisin aftësitë e karakterit të tyre për kohëzgjatjen e vrapimit. Këto Aug variojnë nga rritja e prodhimit të dëmtimit deri te sigurimi i mburojave që thithin dëmtimin. Me rreth 240 gusht për të zbuluar, ka mundësi të mjaftueshme për lojtarët që të eksperimentojnë me varietete të ndryshme ndërtimi. Për më tepër, lojtarët mund të gjejnë "Bërthamat", të cilat janë pjesë të blinduara që japin aftësi të reja, të tilla si kërcime të dyfishta ose fluturime të shkurtra. Këto bëhen thelbësore për të mbijetuar në fazat e mëvonshme të lojës.

Kur lojtarët humbin në mënyrë të pashmangshme një vrapim, ata kthehen në qendër dhe mund të shpenzojnë monedhën e quajtur Memoria për përmirësime të përhershme. Këto përmirësime variojnë nga përmirësimi i shëndetit dhe energjisë fillestare deri te fitimi i zgjedhjeve të nivelit shtesë pas mposhtjes së një shefi. Ky sistem meta-progresioni nivelon fushën e lojës dhe shton një objektiv tjetër që lojtarët të përpiqen.

30XX prezanton një modalitet të ri të quajtur Mega Mode, i cili ofron një përvojë më tradicionale të platformës. Ndërsa nivelet gjenerohen ende në mënyrë të rastësishme, përpjekjet e mëvonshme pas dështimit i lejojnë lojtarët të kalojnë nëpër të njëjtën fazë çdo herë. Kjo veçori u mundëson lojtarëve të praktikojnë dhe të mësojnë paraqitjet e nivelit, duke e bërë atë më miqësor për ata që preferojnë një përvojë më pak të rastësishme.

Përveç përvojës me një lojtar, 30XX ofron modalitetin co-op si për divan ashtu edhe për shumë lojtarë online. Ndërsa performanca mund të marrë një goditje të lehtë, gëzimi i të pasurit një personazh shtesë për të mbledhur të mirat dhe për të mposhtur shefat tejkalon çdo pengesë të vogël. Ekziston gjithashtu një modalitet i komunitetit ku lojtarët mund të shijojnë nivelet e krijuara nga lojtarët e tjerë, duke ofruar përmbajtje shtesë dhe mundësi të pafundme.