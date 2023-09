Apple shpall titujt e lojërave kryesore që do të vijnë në iPhone

By

Ngjarja e fundit e Apple për iPhone shfaqi disa lajme emocionuese për lojtarët, pasi gjigandi i teknologjisë njoftoi se titujt e lojërave të mëdha si ribërja e Resident Evil 4, Resident Evil Village, Death Stranding, Assassin's Creed Mirage dhe The Division Resurgence do të jenë të disponueshme në iPhone 15 Pro. më vonë këtë vit dhe në fillim të 2024.

Falë rritjes së lojërave në cloud, tani është e mundur të luhen lojëra për PC dhe konsolë në pajisjet celulare. Megjithatë, meqenëse këto lojëra transmetohen në telefon, lojtarët varen nga shpejtësia e internetit për një përvojë të qetë të lojërave. Silikoni më i ri i Apple, siç janë çipat e serive M1 dhe M2, i ka bërë lojërat në laptopët e saj më të realizueshëm dhe kompania ka demonstruar më parë aftësitë e tyre në fjalimet kryesore. Megjithatë, zhvilluesit e lojërave kanë hezituar të përqafojnë pretendimet e Apple për të ushqyer lojtarët në Mac. iPhone, nga ana tjetër, ka një bazë të madhe përdoruesish që luan në mënyrë aktive lojëra, duke e bërë atë një platformë tërheqëse për lëshimet AAA.

Disponueshmëria e ardhshme e titujve kryesorë si Assassin's Creed Mirage, që do të lansohet në konzolla dhe PC më 5 tetor, në iPhone në fillim të 2024 është një moment historik i rëndësishëm. Me pajisjet periferike si kontrolluesi Kishi i Razer, i cili përmirëson përvojën e lojërave në pajisjet celulare, lojtarët do të kenë një mënyrë të përsosur për t'i shijuar këto lojëra në telefonat e tyre. Lojërat Resident Evil dhe Death Stranding janë planifikuar gjithashtu të lansohen në iPhone 15 Pro dhe Pro Max më vonë këtë vit.

Në përgjithësi, njoftimi i Apple shënon një hap të madh drejt sjelljes së përvojave të lojërave të konsolave ​​dhe PC në pajisjet celulare. Me rritjen e interesit për lojërat në telefonat inteligjentë, lojtarët mund të presin me padurim të shijojnë jo vetëm ofertat e zakonshme të lojërave celulare, por edhe lëshimet AAA me cilësi të lartë në iPhone-ët e tyre.

