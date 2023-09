Xiaomi do të lançojë Serinë Redmi Note 13 Pro me kamerë 200 MP dhe çipset të ri MediaTek

By

Prodhuesi kinez i smartfonëve Xiaomi është vendosur të zgjerojë nën-markën e tij të përballueshme Redmi me serinë e ardhshme Redmi Note 13 Pro. Kompania kohët e fundit njoftoi në Weibo se dritarja e lançimit për telefonat inteligjentë të rinj në Kinë do të jetë më vonë këtë muaj. Seria Redmi Note 13 Pro do të përfshijë dy modele: Redmi Note 13 Pro dhe Redmi Note 13 Pro+.

Një nga pikat kryesore të këtyre pajisjeve janë sensorët e tyre kryesorë të kamerës 200 MP, duke u ofruar përdoruesve aftësi fotografike me rezolucion të lartë. Për më tepër, modelet Redmi Note 13 Pro do të kenë një çip të ri MediaTek, duke ofruar performancë dhe efikasitet të përmirësuar.

Modeli Redmi Note 13 Pro+ pritet të vijë me një sensor të personalizuar të kamerës ISOCELL Samsung, i cili premton performancë të përmirësuar të fotografisë. Ky sensor është i ngjashëm me atë të përdorur në Redmi Note 12 Pro+ 5G.

Sipas faqes së internetit TENAA, të dy telefonat inteligjentë do të vijnë me një ekran OLED 6.67 inç dhe do të mbështesin lidhjen 5G. Redmi Note 13 Pro+ ka të ngjarë të ofrojë deri në 18 GB RAM, ndërsa Redmi Note 13 Pro mund të ketë deri në 16 GB RAM.

Xiaomi ka konfirmuar tashmë se linja Redmi Note 13 Pro do të pajiset me një konfigurim të kamerës së pasme 200 MP. Varianti më i shtrenjtë Pro+ do të mundësohet nga çipi i ri 4nm MediaTek Dimensity 7200-Ultra, një përmirësim në krahasim me Dimensity 7200 të zakonshëm që gjendet në smartfonë të tjerë. Të dyja pajisjet pritet të kenë gjithashtu një kamerë selfie 16MP.

Për sa i përket kapacitetit të baterisë, Redmi Note 13 Pro thuhet të ketë një bateri 4,880 mAh, ndërsa Redmi Note 13 Pro+ do të vijë me një bateri pak më të madhe 5,020 mAh.

Seria Redmi Note 13 Pro e Xiaomi synon t'u sigurojë përdoruesve aftësi të avancuara të kamerës dhe performancë të fuqishme me një çmim të përballueshëm. Me lançimin e tij të ardhshëm në Kinë, konsumatorët mund të presin me padurim një linjë mbresëlënëse të telefonave inteligjentë nga nën-marka Redmi e Xiaomi.

