Shitja e Realme 5G: Zbritje dhe oferta në telefona inteligjentë të zgjedhur

Shitja e Realme 5G tani është e hapur, duke u ofruar klientëve në Indi mundësinë për të kursyer shumë në telefonat inteligjentë të zgjedhur Realme 5G. Datat e shitjes janë nga 11 shtatori deri më 17 shtator dhe klientët mund të përfitojnë nga zbritjet dhe ofertat e ndryshme në telefonat inteligjentë si Realme Narzo 60x, Realme 11 5G dhe Realme 11 Pro 5G.

Gjatë shitjes, klientët mund të kursejnë deri në Rs. 12,000 për blerjen e një telefoni Realme 5G të pranueshëm. Zbritjet përfshijnë ulje të menjëhershme në çmim, si dhe oferta bankare dhe marrëveshje shkëmbimi.

Një nga ofertat e theksuara është një zbritje e menjëhershme prej Rs. 1,000 në Realme Narzo 60x 5G të sapolançuar. Ky telefon inteligjent, i disponueshëm në 4 GB + 128 GB dhe 6 GB + 128 GB RAM dhe konfigurime ruajtjeje, mund të blihet për Rs. 11,999. Për më tepër, blerësit mund të marrin gjithashtu një shpërblim 2X monedhash me vlerë deri në Rs. 279 dhe mbrojtje 6-mujore falas nga dëmtimi i ekranit.

Seritë Realme 11, duke përfshirë Realme 11 5G, Realme 11 Pro dhe Realme 11 Pro+, janë gjithashtu të disponueshme me çmime të zbritura. Realme 11 5G ka një zbritje prej Rs. 1,500, ndërsa Realme 11 Pro dhe Realme 11 Pro+ kanë një zbritje prej Rs. 2,000. Blerësit gjithashtu mund të përfitojnë nga një opsion EMI pa kosto në të gjitha variantet e këtyre telefonave inteligjentë, me çmime që variojnë nga Rs. 21,999 në Rs. 25,999.

Telefonat inteligjentë të tjerë në shitje përfshijnë Realme 11x 5G, i cili ofrohet me një opsion EMI pa kosto, por pa zbritje. Është në dispozicion në 6 GB + 128 GB dhe 8 GB + 128 GB RAM dhe opsionet e ruajtjes, me çmim Rs. 14,999 dhe Rs. 15,999, përkatësisht.

Realme Narzo 60 5G dhe Realme Narzo 60 Pro 5G gjithashtu marrin zbritje prej Rs. 1,300 dhe Rs. 2,000, respektivisht. Për më tepër, ekziston një zbritje bankare prej Rs. 250 të disponueshme në transaksionet e kartave të debitit dhe kreditit të ICICI, Kotak Mahindra dhe Axis Bank.

Në përgjithësi, shitja e Realme 5G u ofron klientëve një mundësi për të kursyer në telefonat inteligjentë me cilësi të lartë me aftësi të avancuara 5G. Me zbritje, oferta dhe opsione të ndryshme financimi të disponueshme, është një kohë e shkëlqyer për të përmirësuar në një telefon Realme 5G.

