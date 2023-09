Razorpay blen BillMe për të përmirësuar angazhimin e klientit

Platforma Fintech Razorpay ka njoftuar blerjen e startup-it me bazë në Mumbai, BillMe, një kompani dixhitale faturimi dhe angazhimi me klientët. Partneriteti synon të fuqizojë bizneset me një model hibrid për ndërveprim më të mirë me konsumatorët fundorë. Detajet financiare të marrëveshjes nuk janë bërë të ditura.

Drejtori Menaxhues dhe Bashkëthemeluesi i Razorpay, Shashank Kumar, deklaroi se bashkëpunimi me BillMe do t'i lejojë kompanisë të shfrytëzojë marrëdhëniet e saj tregtare dhe njohuritë e tregut, duke u mundësuar markave offline të shitjes me pakicë të rriten më shpejt dhe të fitojnë akses të qetë në zgjidhjet e pagesave të gjithanshme.

E themeluar në vitin 2018 nga Kuber Pritmani, Jai Hemrajani dhe Rupam Jain, BillMe u ka shërbyer tashmë mbi 4,000 bizneseve dhe 15,000 pikave të shitjes me pakicë (POS). Pritmani, bashkë-themelues i BillMe, shprehu entuziazëm për sinergjitë e ndërsjella midis dy kompanive dhe vizionin e tyre të përbashkët për bashkë-transformimin e angazhimit të klientit. Ai beson se ky partneritet do të ketë një ndikim të rëndësishëm dhe do të përmirësojë përvojën e përgjithshme për konsumatorët fundorë.

Kjo blerje shënon të tetën për Razorpay dhe e para që nga zgjerimi i saj i fundit në pagesat omnichannel me blerjen e Ezetap, një kompani pagesash dixhitale.

Bashkëpunimi midis Razorpay dhe BillMe nënkupton rritjen dhe konsolidimin e vazhdueshëm brenda industrisë fintech. Duke kombinuar pikat e tyre të forta, ata synojnë t'u ofrojnë bizneseve mjete të përmirësuara për të angazhuar konsumatorët dhe për të lehtësuar përvojat pa probleme të pagesave.

Përkufizime:

– Fintech: Teknologjia financiare i referohet përdorimit të teknologjisë për të ofruar shërbime financiare për individët dhe bizneset.

– Faturimi: Procesi i krijimit dhe dërgimit të faturave ose faturave klientëve për produktet ose shërbimet e ofruara.

– Angazhimi i klientit: Akti i ndërveprimit dhe ndërtimit të marrëdhënieve me klientët për të nxitur besnikërinë dhe për të inkurajuar përsëritjen e biznesit.

