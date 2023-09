Razorpay blen startup-in e faturimit dixhital BillMe për të përmirësuar angazhimin e klientit

Njëbrirëshi i Fintech Razorpay ka njoftuar blerjen e BillMe, një start-up për faturimin dixhital dhe angazhimin e klientëve. Fillimi me bazë në Mumbai ka zhvilluar një platformë që synon të eliminojë faturat e letrës dhe të përmirësojë vlerën e shtuar për tregtarët përmes faturimit dixhital. Kjo shënon blerjen e tetë nga Razorpay, e cila ka zgjeruar portofolin e saj që nga blerja e Ezetap në gusht 2022.

Me këtë blerje, Razorpay kërkon të fuqizojë bizneset me një model hibrid që u lejon atyre të angazhohen në mënyrë më efektive me klientët e tyre. Ndërsa mënyrat e ndërveprimit pa kontakt dhe pa fërkim vazhdojnë të fitojnë popullaritet mes konsumatorëve, Razorpay synon të përdorë aftësitë e BillMe për t'u ofruar tregtarëve një përvojë faturimi shumë të personalizuar dhe ndërvepruese. Faturat dixhitale të krijuara nga Razorpay do të ofrojnë veçori të tilla si opsionet e komenteve dhe anketave, duke u mundësuar tregtarëve të përshtatin strategjitë e tyre të angazhimit bazuar në preferencat e konsumatorëve.

BillMe, e themeluar në vitin 2018, i ka shërbyer tashmë mbi 4,000 bizneseve, duke përfshirë markat kryesore si McDonald's, Burger King, Decathlon dhe Cinepolis. Platforma u mundëson bizneseve të dalin drejtpërdrejt me faturimin dixhital në më pak se 10 minuta, duke thjeshtuar proceset që zakonisht zgjasin shumë më shumë. Për më tepër, tabelat e vetë-shërbimit të ofruara nga BillMe fuqizojnë tregtarët të analizojnë sjelljen e klientëve, të vendosin rregulla të personalizuara të fushatës dhe të lehtësojnë shitjet dhe promovimet.

Klientët do të përfitojnë nga përvoja e thjeshtë dhe më e shpejtë e arkëtimit të ofruar nga faturimi dixhital. Ata nuk kanë më nevojë të shqetësohen për ruajtjen ose marrjen e faturave të letrës për referencë në të ardhmen. Në vend të kësaj, faturat dixhitale do të jenë lehtësisht të aksesueshme dhe mund të përdoren si një mjet shumëdimensional për tregtarët për të kuptuar, angazhuar dhe synuar më mirë klientët e tyre.

Razorpay sheh potencial të madh në tregun global të faturave dixhitale, i cili parashikohet të arrijë në 2.3 miliardë dollarë deri në vitin 2027. Duke përfshirë ofertat e BillMe, Razorpay synon të ndihmojë bizneset të dallohen duke rritur angazhimin e klientëve, duke mbajtur klientët dhe duke forcuar aftësitë e tyre të marketingut. Ky blerje përputhet me vizionin e Razorpay për t'u bërë një dyqan i besueshëm me një ndalesë për të gjitha zgjidhjet e pagesave, duke u ushqyer bizneseve të të gjitha madhësive.

E themeluar në vitin 2014, Razorpay ka ofruar tashmë zgjidhje teknologjike pagese për mbi 8 milionë biznese. Kompania ka siguruar 817 milionë dollarë fonde nga investitorë të shquar si Lone Pine Capital, Sequoia Capital India, Tiger Global dhe MasterCard. Me shtimin e BillMe, Razorpay vazhdon të zgjerojë gjurmën e saj në industrinë e fintech dhe të forcojë pozicionin e saj si një lojtar kryesor në hapësirën e pagesave.

