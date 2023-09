Politikani spanjoll tërhiqet për të rritur ndërgjegjësimin për çrregullimin e rrallë të qepallave

By

Një politikane spanjolle, Rosa Alarcón, ka dhënë dorëheqjen nga posti i saj si këshilltare e qytetit të Barcelonës për t'u fokusuar në rritjen e ndërgjegjësimit për sindromën Meige, një çrregullim i rrallë që i bën qepallat e saj të mbyllen në mënyrë të pavullnetshme dhe ndonjëherë të mbeten të mbyllura për ditë të tëra. Alarcón u diagnostikua me këtë gjendje në prill 2022, tre vjet pasi ajo përjetoi për herë të parë simptomat.

Incidenti i parë ndodhi ndërsa Alarcón po kalonte rrugën dhe qepallat e saj u mbyllën papritur, duke e lënë atë të çorientuar dhe të pambrojtur. Fatmirësisht, një kalimtar i ka ardhur në ndihmë dhe e ka çuar drejt sigurisë. Fillimisht, asaj iu tha gabimisht se ajo thjesht kishte sy të thatë, por një episod i zgjatur në të cilin sytë e saj qëndruan të mbyllur për 10 ditë e shtyu atë të kërkonte këshilla mjekësore të ekspertëve dhe të merrte një diagnozë të saktë.

Sindroma Meige është një gjendje neurologjike e karakterizuar nga lëvizje jonormale të qepallave, e njohur si blefarospazma, si dhe spazma në nofull, gjuhë dhe qafë. Për të rritur ndërgjegjësimin për sfidat me të cilat përballen personat me shikim të dëmtuar, Alarcón filloi të krijojë video TikTok, të cilat aktualisht kanë mbi 6,000 ndjekës. Disa nga videot e saj janë parë gjysmë milioni herë, me tema që variojnë nga mënyra se si të përdorni një bastun të bardhë për të lundruar pa pamje deri te tekstura e trotuarit kur kaloni rrugën.

Edhe pse ajo mori një pushim prej pesë muajsh nga posti i saj si këshilltare pas diagnozës së saj, Alarcón u kthye në fushatë në zgjedhjet lokale për Partinë Socialiste Katalanase. Megjithatë, ajo në fund e kuptoi se asaj i duhej më shumë kohë për t'u kujdesur për veten sesa i lejonte puna në këshill. Alarcón shprehu mirënjohjen për kryebashkiakun e Barcelonës, Jaume Collboni për mbështetjen dhe mirëkuptimin e tij gjatë këtij vendimi të vështirë.

Duke hequr dorë nga roli i saj politik, Alarcón shpreson të arrijë një audiencë më të madhe për të rritur dukshmërinë për sindromën Meige dhe për të mbrojtur nevojat e personave me shikim të dëmtuar. Përkushtimi i saj për rritjen e ndërgjegjësimit dhe të kuptuarit të gjendjes tregon përkushtimin e saj për të bërë një ndikim pozitiv.

Përkufizime:

Sindroma Meige: Një gjendje e rrallë neurologjike e karakterizuar nga lëvizje jonormale të qepallave, e shoqëruar shpesh me spazma në nofull dhe gjuhë.

Blefarospazma: Mbyllje e pavullnetshme ose tkurrje e fortë e qepallave.

TikTok: Një platformë e mediave sociale për ndarjen e videove të shkurtra.

Burimet:

– El Diario, gazeta dixhitale