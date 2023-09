Apple zgjat marrëveshjen me Qualcomm për përdorimin e çipave të modemit 5G deri në vitin 2026

Apple ka njoftuar se do të zgjasë marrëveshjen e saj me Qualcomm për të përdorur sistemet e saj Snapdragon 5G Modem-RF për lançimet e saj të smartfonëve të paktën deri në vitin 2026. Kjo do të thotë se Apple do të vazhdojë të përdorë komponentët e Qualcomm në iPhone-ët e saj për tre vitet e ardhshme. Ky vendim vjen si një vonesë për planet e Apple për të zhvilluar çipat e veta të modemit 5G, të cilët pritej të prezantoheshin në vitin 2024.

Ekspertët janë të ndarë për arsyet e vonesës së Apple në zhvillimin e çipave të veta. Disa spekulojnë se Apple po e ka më sfiduese sesa pritej të krijojë silikonin e vet të modemit celular, ndërsa të tjerë sugjerojnë se problemet e zinxhirit të furnizimit po shkaktojnë vështirësi. Alejandro Cadenas, Zëvendës President në IDC, vuri në dukje se prioriteti i Apple është të zhvillojë çipet e veta dhe t'i japë fund marrëveshjes me Qualcomm, por kompanisë i duhet më shumë kohë për të siguruar cilësinë e alternativës së saj.

Ndërsa përpjekjet e Apple për të zhvilluar çipet e veta 5G mund të zgjasin më shumë sesa pritej, analistët e industrisë besojnë se kompania mbetet e përkushtuar ndaj sfidës dhe po shpërndan burime të konsiderueshme për këtë detyrë. Zgjatja e marrëveshjes së Apple me Qualcomm ofron siguri afatshkurtër dhe afatmesme për të dyja kompanitë.

Ka spekulime se marrëveshja e rinovuar e Apple me Qualcomm mund të lidhet me përpjekjet e kompanisë për të forcuar zinxhirët e saj të furnizimit, veçanërisht për shkak të sfidave në rritje në Kinë. Apple mund të jetë duke kërkuar të diversifikojë burimet e saj përbërëse dhe të zvogëlojë varësinë nga një shitës i vetëm.

Pavarësisht nga arsyet e vonesës, kjo zgjatje shihet si një fitore për Qualcomm, pasi Apple vazhdon të mbështetet në komponentët e tij. Detajet e kontratës nuk janë bërë publike, por besohet se është e ngjashme me marrëveshjen e arritur mes dy kompanive në vitin 2019, pas mosmarrëveshjeve ligjore. Në atë zgjidhje, Apple tërhoqi pretendimet e saj ligjore kundër Qualcomm dhe ra dakord të përdorte çipat e saj në iPhone, duke çuar përfundimisht në blerjen e biznesit të modemit të smartfonëve të Intel nga Apple.

Pavarësisht vonesës, Apple pritet të lëshojë përfundimisht çipat e vet të modemit 5G, por afati kohor mbetet i pasigurt.

