Qualcomm nënshkruan një marrëveshje të re për të furnizuar me çipa 5G Apple deri në vitin 2026

Qualcomm ka arritur një marrëveshje të re me Apple për furnizimin me çipa 5G për iPhone të paktën deri në vitin 2026. Si projektuesi kryesor i çipave modem që mundësojnë lidhjen e telefonave me rrjetet e të dhënave celulare, Qualcomm më parë nënshkroi një marrëveshje furnizimi me Apple në 2019, pas zgjidhjes për një mosmarrëveshje të gjatë ligjore midis dy kompanive.

Marrëveshja aktuale e furnizimit me çip midis Qualcomm dhe Apple është caktuar të skadojë këtë vit, që do të thotë se iPhone-ët e ardhshëm që Apple pritet të shpallë do të jenë të fundit që do të lansohen sipas kësaj marrëveshjeje. Megjithatë, marrëveshja e re siguron që Qualcomm do të vazhdojë të ofrojë çipa për telefonat e Apple çdo vit deri në vitin 2026.

Fatkeqësisht, kushtet specifike dhe vlera e marrëveshjes nuk janë zbuluar nga Qualcomm. Prodhuesi i çipave ka përmendur vetëm se kushtet janë "të ngjashme" me marrëveshjen e mëparshme të furnizimit. Për më tepër, një marrëveshje për licencimin e patentave që u nënshkrua midis Qualcomm dhe Apple në 2019 do të qëndrojë në fuqi deri në vitin 2025, me mundësinë e një zgjatjeje dyvjeçare.

Ndërsa Apple po punon në mënyrë aktive në zhvillimin e teknologjisë së vet të modemit dhe bleu njësinë e modemit të Intel për 1 miliard dollarë në 2019, mbetet e paqartë se sa shpejt Apple planifikon të kalojë në përdorimin e çipave të veta. Qualcomm ka parashikuar që vetëm një e pesta e iPhone-ve të Apple do të përdorin çipat e tij deri në vitin 2026. Megjithatë, ky parashikim mund të rezultojë të jetë konservator, pasi parashikimet e mëparshme të Qualcomm për biznesin e tij me Apple në 2021 u tejkaluan, me të gjitha modelet e iPhone 14 të lëshuar vitin e kaluar. duke inkorporuar modemet Qualcomm.

Kjo marrëveshje e re midis Qualcomm dhe Apple është thelbësore për strategjinë e zinxhirit të furnizimit të Apple, veçanërisht në dritën e sfidave me të cilat përballet në Kinë. Forcimi i zinxhirëve të furnizimit jashtë Kinës është bërë një prioritet për Apple dhe duket se kompania po vonon ose zvogëlon planet për të prodhuar në mënyrë të pavarur çipat e saj në fusha të ndryshme.

Burimet: Qualcomm, Hargreaves Lansdown