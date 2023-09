Qualcomm nënshkruan marrëveshje me Apple për të furnizuar çipa 5G deri në vitin 2026

Qualcomm njoftoi të hënën se ka nënshkruar një marrëveshje me Apple për të furnizuar çipa 5G për iPhone të paktën deri në vitin 2026. Kjo marrëveshje zgjeron marrëdhëniet ekzistuese midis dy kompanive dhe tregon se Apple aktualisht nuk po planifikon të zhvillojë teknologjinë e vet të modemit. Marrëveshja vjen në një kohë kur Apple përballet me sfida në Kinë dhe po kërkon të forcojë zinxhirët e saj të furnizimit në fusha të tjera.

Sipas marrëveshjes së re, Qualcomm do të sigurojë çipa për iPhone që do të dalin çdo vit deri në vitin 2026. Vlera e saktë e marrëveshjes nuk u zbulua, por thuhet se është e ngjashme me marrëveshjen e mëparshme të furnizimit midis dy kompanive. Aksionet e Qualcomm u rritën me 4 për qind pas njoftimit, ndërsa aksionet e Apple u rritën me 0.5 për qind.

Kjo marrëveshje bazohet në një marrëveshje për furnizimin me çip që Qualcomm dhe Apple nënshkruan në 2019, pas zgjidhjes së një mosmarrëveshjeje të gjatë ligjore midis dy kompanive. Kjo marrëveshje furnizimi do të skadojë këtë vit, duke i bërë iPhone-ët që pritet të shpallen të martën të fundit që do të debutojnë sipas kësaj marrëveshjeje.

Përveç marrëveshjes për furnizimin me çip, Qualcomm konfirmoi gjithashtu se marrëveshja e saj e licencimit të patentave me Apple, e cila u nënshkrua në 2019, mbetet në fuqi. Kjo marrëveshje është caktuar të skadojë në vitin 2025, por ekziston një mundësi për ta zgjatur atë edhe për dy vjet të tjera.

Apple ka punuar në teknologjinë e vet të modemit dhe ka blerë njësinë e modemit të Intel për 1 miliard dollarë në 2019. Megjithatë, kompania nuk ka dhënë ende detaje se kur planifikon të fillojë të përdorë çipat e saj.

Ndërsa Qualcomm projekton që vetëm një e pesta e iPhone-ve të Apple do të përdorin çipat e saj deri në vitin 2026, parashikimet e kaluara nga kompania kanë qenë tepër konservatore. Duhet të theksohet se të gjitha modelet e iPhone 14 të lëshuar vitin e kaluar përdorën modem Qualcomm. Shefi Financiar i Qualcomm pret gjithashtu që "shumica dërrmuese" e iPhone-ve të vitit 2023 që do të dalin këtë javë për të përfshirë modemet Qualcomm.

Në përgjithësi, kjo marrëveshje e zgjeruar midis Qualcomm dhe Apple forcon partneritetin e tyre dhe siguron një furnizim të qëndrueshëm të çipave 5G për iPhone-ët e ardhshëm të Apple. Ai gjithashtu sugjeron që Apple nuk po planifikon të zhvillojë teknologjinë e vet të modemit në të ardhmen e afërt.

Burimi: Artikulli origjinal është marrë nga Reuters.