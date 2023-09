Apple dhe Qualcomm zgjasin marrëveshjen e modemit 5G për tre vjet të tjerë

By

Apple dhe Qualcomm kanë njoftuar një marrëveshje të re që do të bëjë që Apple të vazhdojë të përdorë modemet 5G të Qualcomm për të paktën tre vitet e ardhshme. Marrëveshja mbulon lançimin e iPhone në 2024, 2025 dhe 2026, duke zgjatur marrëveshjen e mëparshme që do të skadonte më vonë këtë vit. Ky lajm vjen mes spekulimeve të mëparshme se Apple do të kalojë në zgjidhjen e vet të modemit 5G brenda vitit 2025.

Si klienti më i madh i Qualcomm, Apple është përgjegjës për gati një të katërtën e të ardhurave të prodhuesit të çipave. Ndërsa Apple ka qenë aktivisht i përfshirë në zhvillimin e modemit të vet 5G, kompania është përballur me pengesa ligjore për shkak të patentave në pronësi të Qualcomm, të cilat janë caktuar të skadojnë në 2029 dhe 2030. Qëllimi i Apple është të zhvillojë modemin e vet 5G, i cili mund të integrohet në sistemin e tij të serisë A në një çip (SoC), duke ofruar një zgjidhje me një çip me përmirësime të konsiderueshme në jetëgjatësinë dhe performancën e baterisë.

Duke zgjeruar marrëveshjen e saj me Qualcomm, Apple siguron një burim të besueshëm modemesh 5G për modelet e ardhshme të iPhone. Ndërsa përpjekjet e Apple për të zhvilluar modemin e vet vazhdojnë, kompania njeh rëndësinë e teknologjisë dhe ekspertizës së Qualcomm në fushën e lidhjes 5G. Ky bashkëpunim i lejon Apple të ruajë një avantazh konkurrues në tregun e telefonave inteligjentë duke shfrytëzuar teknologjinë e modemit 5G të Qualcomm-it.

Ndërsa kërkesa për lidhjen 5G vazhdon të rritet, vendimi i Apple për të zgjeruar partneritetin me Qualcomm tregon përkushtimin e saj për t'u ofruar klientëve të saj teknologjinë më të fundit dhe më të avancuar celulare. Duke punuar ngushtë me Qualcomm, Apple mund të shfrytëzojë ekspertizën e tyre dhe të sigurojë integrimin e pandërprerë të aftësive 5G në modelet e tyre të ardhshme të iPhone.

Ky bashkëpunim midis Apple dhe Qualcomm forcon partneritetin e tyre të vazhdueshëm dhe riafirmon njohjen e industrisë për lidershipin e Qualcomm në teknologjinë e modemit 5G. Ai gjithashtu tregon përkushtimin e Apple ndaj inovacionit dhe garantimit të përvojës më të mirë të mundshme të përdoruesit për klientët e saj.

– Modemi 5G: Një modem është një pajisje që mundëson komunikimin midis një pajisjeje kompjuterike dhe një rrjeti. Një modem 5G ofron në mënyrë specifike lidhjen me gjeneratën e fundit të rrjeteve celulare, duke mundësuar shpejtësi më të shpejtë të shkarkimit dhe ngarkimit, vonesë të përmirësuar dhe performancë të përgjithshme të përmirësuar të rrjetit.

