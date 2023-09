Gjashtë lojëra shtesë PlayStation Plus të shpallura për shtator

By

Një listë e zbuluar ka zbuluar gjashtë lojërat PlayStation Plus Extra që do të jenë të disponueshme në shtator. Lojërat u shpërndanë nga burim i besueshëm billbil-kun në Dealabs. Formacioni përfshin NieR Replicant, Star Ocean: The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization 6, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 dhe Unpacking.

NieR Replicant Ver. 1.22474487139 është një prequel i përmirësuar i NieR:Automata. Ai mori vlerësime pozitive, me IGN që i dha 8/10 dhe vlerësoi pamjet dhe luftimet e përmirësuara. Historia e lojës konsiderohet të jetë tipari i saj i spikatur.

Unpacking, lëshuar në vitin 2021, është një lojë popullore indie që sillet rreth organizimit të artikujve në vende të ndryshme. IGN i dha atij një 8/10, duke theksuar lojën e thjeshtë por të kënaqshme të enigmës dhe aftësinë e tij për të treguar një histori prekëse rreth sendeve personale.

Këto lojëra janë planifikuar të jenë të disponueshme për anëtarët e PS Plus Extra dhe Premium duke filluar nga 19 shtatori. Ky publikim shënon grupin e parë të lojërave pas rritjes së fundit të çmimit të Sony për të gjitha abonimet e tij 12-mujore PS Plus në mbarë botën.

Deri tani, nuk ka asnjë konfirmim zyrtar nga Sony në lidhje me listën e lojërave të zbuluara ose disponueshmërinë e saj. Tifozët janë duke pritur me padurim një njoftim zyrtar për të konfirmuar formacionin. Qëndroni të sintonizuar për më shumë përditësime.

