Apple prezanton modalitetin e përmirësuar të portretit dhe modalitetin e natës në iPhone 15

Përmbledhje: Apple ka zbuluar përditësimet më të reja të veçorive për aplikacionin e saj të kamerës në iPhone 15. Modaliteti i përmirësuar i Portretit tani përfshin teknologjinë e mësimit të makinerive për të zbuluar automatikisht njerëzit dhe kafshët shtëpiake, duke u ofruar përdoruesve foto mahnitëse të ngjashme me portretet. Për më tepër, Apple ka bërë përmirësime në modalitetin e natës për të përmirësuar aftësitë e fotografimit në dritë të ulët. IPhone 15 gjithashtu krenohet me specifikimet e përmirësuara të kamerës me një lente me hapje f/1.6, një opsion telefoto 2x dhe një aftësi 24 megapikselë.

Apple e ka çuar modalitetin e saj të njohur të portretit në nivelin tjetër në iPhone 15 me integrimin e teknologjisë së mësimit të makinerive. Ky funksion i ri përdor algoritme të avancuara për të analizuar përbërjen e fotografisë dhe për të kaluar automatikisht në modalitetin e portretit kur zbulohet një person ose kafshë shtëpiake. Kjo risi synon t'u sigurojë përdoruesve portrete me pamje profesionale pa pasur nevojë për rregullime manuale.

Për më tepër, pas kapjes së një fotografie në modalitetin e portretit, përdoruesit tani kanë mundësinë të ndryshojnë fokusin midis individëve të ndryshëm ose kafshëve shtëpiake, duke siguruar që subjekti i dëshiruar të theksohet në mënyrë të përsosur. Edhe pse opsioni për të çaktivizuar Modalitetin e Portretit dhe për t'u kthyer në foton origjinale ka qenë i disponueshëm që nga prezantimi i tij, ky përditësim i ri i shton funksionit më shumë shkathtësi dhe kontroll krijues.

Apple ka bërë gjithashtu përmirësime në modalitetin e natës, duke u mundësuar përdoruesve të kapin foto mahnitëse edhe në mjedise sfiduese me dritë të ulët. Ndërsa detaje specifike rreth përmirësimeve nuk janë zbuluar, angazhimi i Apple për të përmirësuar vazhdimisht këtë veçori sugjeron që përdoruesit mund të presin cilësi më të mirë të imazhit dhe zhurmë të reduktuar në skenarë me ndriçim të dobët.

Për sa i përket specifikimeve të kamerës, iPhone 15 krenohet me një lente me hapje f/1.6, e cila lejon më shumë dritë të hyjë në sensorin e kamerës, duke rezultuar në imazhe më të mprehta dhe më të gjalla. Për më tepër, opsioni 2x telefoto u ofron përdoruesve një aftësi të përmirësuar zmadhimi, duke u mundësuar atyre të kapin subjektet nga një distancë pa kompromentuar cilësinë e imazhit. Me një aftësi 24 megapikselë, përdoruesit mund të presin foto me rezolucion më të lartë me detaje dhe qartësi më të madhe.

Në përgjithësi, përditësimet e Apple për Portret Mode dhe Night Mode, së bashku me specifikimet e përmirësuara të kamerës në iPhone 15, demonstrojnë përkushtimin e kompanisë për t'u ofruar përdoruesve të saj aftësi të jashtëzakonshme fotografike. Këto përparime sigurojnë që përdoruesit të mund të kapin portrete mahnitëse dhe foto me cilësi të lartë në çdo kusht ndriçimi.

